https://ria.ru/20220816/oskar-1810015664.html

Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре"

Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре" - РИА Новости, 16.08.2022

Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре"

Киноакадемия извинилась перед коренной американкой Сачин Литтлфезер за жестокое обращение на "Оскаре", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:11

2022-08-16T17:11

2022-08-16T17:11

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киноакадемия извинилась перед коренной американкой Сачин Литтлфезер за жестокое обращение на "Оскаре", пишет The Hollywood Reporter.В 1973 году Марлон Брандо попросил Литтлфезер отказаться от его имени от "Оскара" за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце". В своей речи на церемонии вручения премии девушка рассказала о несправедливом отношении к коренным американцам в Голливуде. Ее выступление вызвало бурную реакцию. Литтлфезер освистали. Скандал был настолько громким, что шум вокруг активистки не утихал еще очень долго."Оскорбления, которым вы подверглись из-за этого заявления, были необоснованными и неоправданными. Бремя эмоций, ваша разрушенная карьера в кино — все это поправить нельзя. Проявленное вами мужество очень долго оставалось незамеченным. Приносим наши извинения и выражаем вам искреннее восхищение", — говорится в письме экс-президента Академии Дэвида Рубина.Сачин также пригласили в Музей Киноакадемии. Встреча назначена на 17 сентября.

https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), знаменитости, звезды, марлон брандо