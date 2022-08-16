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Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре" - РИА Новости, 16.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220816/oskar-1810015664.html
Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре"
Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре" - РИА Новости, 16.08.2022
Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре"
Киноакадемия извинилась перед коренной американкой Сачин Литтлфезер за жестокое обращение на "Оскаре", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:11
2022-08-16T17:11
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киноакадемия извинилась перед коренной американкой Сачин Литтлфезер за жестокое обращение на "Оскаре", пишет The Hollywood Reporter.В 1973 году Марлон Брандо попросил Литтлфезер отказаться от его имени от "Оскара" за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце". В своей речи на церемонии вручения премии девушка рассказала о несправедливом отношении к коренным американцам в Голливуде. Ее выступление вызвало бурную реакцию. Литтлфезер освистали. Скандал был настолько громким, что шум вокруг активистки не утихал еще очень долго."Оскорбления, которым вы подверглись из-за этого заявления, были необоснованными и неоправданными. Бремя эмоций, ваша разрушенная карьера в кино — все это поправить нельзя. Проявленное вами мужество очень долго оставалось незамеченным. Приносим наши извинения и выражаем вам искреннее восхищение", — говорится в письме экс-президента Академии Дэвида Рубина.Сачин также пригласили в Музей Киноакадемии. Встреча назначена на 17 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), знаменитости, звезды, марлон брандо
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Оскар (премия), Знаменитости, звезды, Марлон Брандо
17:11 16.08.2022
 
Киноакадемия извинилась перед коренной американкой за обращение на "Оскаре"

Киноакадемия извинилась перед Сачин Литтлфезер, отказавшейся от премии "Оскар" за Брандо

CC BY 2.0 / UCLA Library Special Collections / Sacheen LittlefeatherСачин Литтлфезер во время церемонии вручения премии Оскар в 1973 году
Сачин Литтлфезер во время церемонии вручения премии Оскар в 1973 году - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 2.0 / UCLA Library Special Collections / Sacheen Littlefeather
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киноакадемия извинилась перед коренной американкой Сачин Литтлфезер за жестокое обращение на "Оскаре", пишет The Hollywood Reporter.
В 1973 году Марлон Брандо попросил Литтлфезер отказаться от его имени от "Оскара" за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце". В своей речи на церемонии вручения премии девушка рассказала о несправедливом отношении к коренным американцам в Голливуде.
Ее выступление вызвало бурную реакцию. Литтлфезер освистали. Скандал был настолько громким, что шум вокруг активистки не утихал еще очень долго.
"Оскорбления, которым вы подверглись из-за этого заявления, были необоснованными и неоправданными. Бремя эмоций, ваша разрушенная карьера в кино — все это поправить нельзя. Проявленное вами мужество очень долго оставалось незамеченным. Приносим наши извинения и выражаем вам искреннее восхищение", — говорится в письме экс-президента Академии Дэвида Рубина.
Сачин также пригласили в Музей Киноакадемии. Встреча назначена на 17 сентября.
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