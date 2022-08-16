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В ГРУ рассказали о последствиях бесконтрольной накачки Украины оружием
В ГРУ рассказали о последствиях бесконтрольной накачки Украины оружием - РИА Новости, 16.08.2022
В ГРУ рассказали о последствиях бесконтрольной накачки Украины оружием
Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков., получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки вооружений и дальше... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:03
2022-08-16T16:03
2022-08-16T16:23
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков., получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки вооружений и дальше террористическим организациям, что создаёт риски на Ближнем Востоке."Особую опасность представляет распространение за пределы Украины современных образцов вооружения - переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами", - отметил Костюков.
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главное разведывательное управление рф, украина, киев, форум "армия-2022"
Главное разведывательное управление РФ, Украина, Киев, Форум "Армия-2022"
16:03 16.08.2022 (обновлено: 16:23 16.08.2022)
В ГРУ рассказали о последствиях бесконтрольной накачки Украины оружием
ГРУ: бесконтрольная накачка Киева оружием повышает риски его попадания в руки террористов