https://ria.ru/20220816/oruzhiya-1810035965.html

В ГРУ рассказали о последствиях бесконтрольной накачки Украины оружием

В ГРУ рассказали о последствиях бесконтрольной накачки Украины оружием - РИА Новости, 16.08.2022

В ГРУ рассказали о последствиях бесконтрольной накачки Украины оружием

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков., получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки вооружений и дальше... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:03

2022-08-16T16:03

2022-08-16T16:23

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украина

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков., получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки вооружений и дальше террористическим организациям, что создаёт риски на Ближнем Востоке."Особую опасность представляет распространение за пределы Украины современных образцов вооружения - переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами", - отметил Костюков.

https://ria.ru/20220616/zakharova-1795819577.html

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главное разведывательное управление рф, украина, киев, форум "армия-2022"