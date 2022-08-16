Рейтинг@Mail.ru
Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6% - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20220816/orenburzhe-1810055091.html
Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6%
Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6% - РИА Новости, 16.08.2022
Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6%
Индекс промышленного производства в Оренбуржье по итогам первого полугодия составил 93,6%, снижение показателя обусловлено возникшими в марте проблемами... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:27
2022-08-16T17:27
оренбургская область
белоруссия
казахстан
денис паслер
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810060106_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_f99881cc493ccf7ae51650ce512864f3.jpg
ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Оренбуржье по итогам первого полугодия составил 93,6%, снижение показателя обусловлено возникшими в марте проблемами промышленных предприятий с исполнением заказов европейских компаний, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Пресс- служба передаёт, что нехватка импортных комплектующих и узкие места в логистике стали серьезным вызовом для предприятий, на полное устранение проблем уйдет не меньше года.В настоящее время принимаются все меры для восстановления портфеля заказов путем выхода на новые рынки. Выстроены новые цепочки взаимодействия с предприятиями из Беларуси, Казахстана и Молдовы.Несмотря на санкционное давление, экономическая ситуация в Оренбуржье остаётся стабильной."Очень важно, что в стране разработана общая стратегия действий в новых экономических условиях. В Оренбуржье реализуются федеральные меры поддержки экономики по всем направлениям – от промышленности до рынка труда. На уровне региона созданы собственные инструменты поддержки, которые доказали свою эффективность и востребованность", - цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.Так, объем отгруженной продукции промпредприятий региона вырос на 19,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 724,2 миллиарда рублей. Внешнеторговый оборот по итогам пяти месяцев увеличился на 53,6%, в том числе экспорт – на 60,2%. Прибыль организаций - на 7,9% и составила 98,1 миллиарда рублей.В АПК отмечается незначительное (на 0,3%) снижение производства продукции. На 10,4% выросло производство скота и птицы, на 5,3% сократилось производство молока, на 6,2% снизилось производство яиц. Несмотря на общее снижение поголовья скота, в крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС прибавилось на 4,5%, в том числе коров – на 11%; овец и коз – на 4,6%.За шесть месяцев в Оренбуржье введено 388,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 35,3% выше уровня первого полугодия прошлого года.О сохранении стабильной ситуации свидетельствует рост на 10,5% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника, которая составляет 40,4 тысячи рублей.МРОТ в Оренбургской области увеличится до 17,6 тысяч рублей с учетом районного коэффициента.Уровень безработицы в регионе сейчас находится у отметки 1%. Это один из самых низких показателей за последнее десятилетие. Численность зарегистрированных безработных составляет 9,6 тясячи человека – на 2 тысячи меньше, чем в начале года.
https://ria.ru/20220803/kompleks-1807065147.html
https://ria.ru/20220728/perevooruzhenie-1805548738.html
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810060106_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3882842ca6158683e513694aaaad5e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, казахстан, денис паслер, экономика
Оренбургская область, Белоруссия, Казахстан, Денис Паслер, Экономика
17:27 16.08.2022
 

Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6%

© РИА Новости / Олег Рукавицын / Перейти в фотобанкПуховязальщицы во время работы на производстве индустриального парка "Оренбургский пуховый платок" в Оренбурге
Пуховязальщицы во время работы на производстве индустриального парка Оренбургский пуховый платок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Олег Рукавицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Оренбуржье по итогам первого полугодия составил 93,6%, снижение показателя обусловлено возникшими в марте проблемами промышленных предприятий с исполнением заказов европейских компаний, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Пресс- служба передаёт, что нехватка импортных комплектующих и узкие места в логистике стали серьезным вызовом для предприятий, на полное устранение проблем уйдет не меньше года.
ОЭЗ Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 19:04Оренбургская область
В Оренбурге построят комплекс по производству СПГ
В настоящее время принимаются все меры для восстановления портфеля заказов путем выхода на новые рынки. Выстроены новые цепочки взаимодействия с предприятиями из Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Несмотря на санкционное давление, экономическая ситуация в Оренбуржье остаётся стабильной.
"Очень важно, что в стране разработана общая стратегия действий в новых экономических условиях. В Оренбуржье реализуются федеральные меры поддержки экономики по всем направлениям – от промышленности до рынка труда. На уровне региона созданы собственные инструменты поддержки, которые доказали свою эффективность и востребованность", - цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.
Так, объем отгруженной продукции промпредприятий региона вырос на 19,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 724,2 миллиарда рублей. Внешнеторговый оборот по итогам пяти месяцев увеличился на 53,6%, в том числе экспорт – на 60,2%. Прибыль организаций - на 7,9% и составила 98,1 миллиарда рублей.
В АПК отмечается незначительное (на 0,3%) снижение производства продукции. На 10,4% выросло производство скота и птицы, на 5,3% сократилось производство молока, на 6,2% снизилось производство яиц. Несмотря на общее снижение поголовья скота, в крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС прибавилось на 4,5%, в том числе коров – на 11%; овец и коз – на 4,6%.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:12Оренбургская область
Оренбургский ЭМЗ получит 5,7 млн рублей на техническое перевооружение
За шесть месяцев в Оренбуржье введено 388,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 35,3% выше уровня первого полугодия прошлого года.
О сохранении стабильной ситуации свидетельствует рост на 10,5% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника, которая составляет 40,4 тысячи рублей.
МРОТ в Оренбургской области увеличится до 17,6 тысяч рублей с учетом районного коэффициента.
Уровень безработицы в регионе сейчас находится у отметки 1%. Это один из самых низких показателей за последнее десятилетие. Численность зарегистрированных безработных составляет 9,6 тясячи человека – на 2 тысячи меньше, чем в начале года.
 
Оренбургская областьБелоруссияКазахстанДенис ПаслерЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала