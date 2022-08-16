https://ria.ru/20220816/orenburzhe-1810055091.html

Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6%

Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6% - РИА Новости, 16.08.2022

Индекс промышленного производства Оренбуржья за полугодие составил 93,6%

Индекс промышленного производства в Оренбуржье по итогам первого полугодия составил 93,6%, снижение показателя обусловлено возникшими в марте проблемами... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:27

2022-08-16T17:27

2022-08-16T17:27

оренбургская область

белоруссия

казахстан

денис паслер

экономика

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ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Оренбуржье по итогам первого полугодия составил 93,6%, снижение показателя обусловлено возникшими в марте проблемами промышленных предприятий с исполнением заказов европейских компаний, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Пресс- служба передаёт, что нехватка импортных комплектующих и узкие места в логистике стали серьезным вызовом для предприятий, на полное устранение проблем уйдет не меньше года.В настоящее время принимаются все меры для восстановления портфеля заказов путем выхода на новые рынки. Выстроены новые цепочки взаимодействия с предприятиями из Беларуси, Казахстана и Молдовы.Несмотря на санкционное давление, экономическая ситуация в Оренбуржье остаётся стабильной."Очень важно, что в стране разработана общая стратегия действий в новых экономических условиях. В Оренбуржье реализуются федеральные меры поддержки экономики по всем направлениям – от промышленности до рынка труда. На уровне региона созданы собственные инструменты поддержки, которые доказали свою эффективность и востребованность", - цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.Так, объем отгруженной продукции промпредприятий региона вырос на 19,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 724,2 миллиарда рублей. Внешнеторговый оборот по итогам пяти месяцев увеличился на 53,6%, в том числе экспорт – на 60,2%. Прибыль организаций - на 7,9% и составила 98,1 миллиарда рублей.В АПК отмечается незначительное (на 0,3%) снижение производства продукции. На 10,4% выросло производство скота и птицы, на 5,3% сократилось производство молока, на 6,2% снизилось производство яиц. Несмотря на общее снижение поголовья скота, в крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС прибавилось на 4,5%, в том числе коров – на 11%; овец и коз – на 4,6%.За шесть месяцев в Оренбуржье введено 388,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 35,3% выше уровня первого полугодия прошлого года.О сохранении стабильной ситуации свидетельствует рост на 10,5% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника, которая составляет 40,4 тысячи рублей.МРОТ в Оренбургской области увеличится до 17,6 тысяч рублей с учетом районного коэффициента.Уровень безработицы в регионе сейчас находится у отметки 1%. Это один из самых низких показателей за последнее десятилетие. Численность зарегистрированных безработных составляет 9,6 тясячи человека – на 2 тысячи меньше, чем в начале года.

https://ria.ru/20220803/kompleks-1807065147.html

https://ria.ru/20220728/perevooruzhenie-1805548738.html

белоруссия

казахстан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, казахстан, денис паслер, экономика