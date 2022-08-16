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В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам - РИА Новости, 16.08.2022
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В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам - РИА Новости, 16.08.2022
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам
Мужчина, опознанный своей жертвой по шести пальцам на руках, предстанет перед судом за попытку изнасилования в Зеленограде, сообщила старший помощник... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:16
2022-08-16T17:16
москва
происшествия
зеленоградский административный округ
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчина, опознанный своей жертвой по шести пальцам на руках, предстанет перед судом за попытку изнасилования в Зеленограде, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления... "покушение на изнасилование"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 16 мая обвиняемый вблизи жилых домов в Зеленоградском административном округе Москвы напал на женщину и попытался ее изнасиловать. Женщину спас прохожий. Подчеркивается, что молодой человек был быстро арестован. По словам Ивановой, потерпевшая смогла опознать фигуранта по отличительному признаку – у нападавшего на обеих кистях по шесть пальцев. Добавляется, что обвиняемый полностью признал свою вину.
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москва
зеленоградский административный округ
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москва, происшествия, зеленоградский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Зеленоградский административный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
17:16 16.08.2022
 
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам

В Москве мужчину, пытавшегося совершить изнасилование, опознали по шести пальцам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчина, опознанный своей жертвой по шести пальцам на руках, предстанет перед судом за попытку изнасилования в Зеленограде, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления... "покушение на изнасилование"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 16 мая обвиняемый вблизи жилых домов в Зеленоградском административном округе Москвы напал на женщину и попытался ее изнасиловать. Женщину спас прохожий. Подчеркивается, что молодой человек был быстро арестован. По словам Ивановой, потерпевшая смогла опознать фигуранта по отличительному признаку – у нападавшего на обеих кистях по шесть пальцев. Добавляется, что обвиняемый полностью признал свою вину.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки
 
МоскваПроисшествияЗеленоградский административный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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