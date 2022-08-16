https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам - РИА Новости, 16.08.2022
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам
Мужчина, опознанный своей жертвой по шести пальцам на руках, предстанет перед судом за попытку изнасилования в Зеленограде, сообщила старший помощник... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:16
2022-08-16T17:16
2022-08-16T17:16
москва
происшествия
зеленоградский административный округ
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчина, опознанный своей жертвой по шести пальцам на руках, предстанет перед судом за попытку изнасилования в Зеленограде, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления... "покушение на изнасилование"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 16 мая обвиняемый вблизи жилых домов в Зеленоградском административном округе Москвы напал на женщину и попытался ее изнасиловать. Женщину спас прохожий. Подчеркивается, что молодой человек был быстро арестован. По словам Ивановой, потерпевшая смогла опознать фигуранта по отличительному признаку – у нападавшего на обеих кистях по шесть пальцев. Добавляется, что обвиняемый полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20220629/vydacha-1798918899.html
москва
зеленоградский административный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, зеленоградский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Зеленоградский административный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам
В Москве мужчину, пытавшегося совершить изнасилование, опознали по шести пальцам