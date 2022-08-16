https://ria.ru/20220816/oplata-1809983321.html

Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой

Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой - РИА Новости, 16.08.2022

Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой

Министерство финансов России предложило отменить идентификацию покупателей, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивающих покупку... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:36

2022-08-16T13:36

2022-08-16T14:04

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство финансов России предложило отменить идентификацию покупателей, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивающих покупку банковской картой, тем самым увеличив порог вдвое, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Сейчас, если человек совершает покупку ювелирного изделия дороже 200 тысяч рублей с помощью банковской карты, он обязан предоставить продавцу свои личные данные.Цель инициативы - снизить административную нагрузку на участников ювелирной отрасли.Законопроект также предусматривает увеличение пороговой стоимости ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не нужна, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей.В 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тысяч рублей до 200 тысяч, ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.Дистанционная продажа украшений с сертификатом для драгоценного камня и оттиска пробирного клейма для драгметалла стала возможной только с конца 2019 года. При расчетах картой платежи по таким покупкам должны контролироваться банками, которые располагают всей информацией для идентификации их владельцев. Увеличение порога будет коррелировать с рекомендацией FATF, по которой идентификация клиента проводится только при покупке драгметаллов и драгкамней на сумму от 15 тысяч долларов.

https://ria.ru/20220704/podarki-1800133924.html

https://ria.ru/20220719/zoloto-1803453622.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)