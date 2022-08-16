https://ria.ru/20220816/oplata-1809983321.html
Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой
Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой - РИА Новости, 16.08.2022
Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой
Министерство финансов России предложило отменить идентификацию покупателей, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивающих покупку... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:36
2022-08-16T13:36
2022-08-16T14:04
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство финансов России предложило отменить идентификацию покупателей, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивающих покупку банковской картой, тем самым увеличив порог вдвое, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Сейчас, если человек совершает покупку ювелирного изделия дороже 200 тысяч рублей с помощью банковской карты, он обязан предоставить продавцу свои личные данные.Цель инициативы - снизить административную нагрузку на участников ювелирной отрасли.Законопроект также предусматривает увеличение пороговой стоимости ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не нужна, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей.В 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тысяч рублей до 200 тысяч, ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.Дистанционная продажа украшений с сертификатом для драгоценного камня и оттиска пробирного клейма для драгметалла стала возможной только с конца 2019 года. При расчетах картой платежи по таким покупкам должны контролироваться банками, которые располагают всей информацией для идентификации их владельцев. Увеличение порога будет коррелировать с рекомендацией FATF, по которой идентификация клиента проводится только при покупке драгметаллов и драгкамней на сумму от 15 тысяч долларов.
https://ria.ru/20220704/podarki-1800133924.html
https://ria.ru/20220719/zoloto-1803453622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
13:36 16.08.2022 (обновлено: 14:04 16.08.2022)
Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой
Минфин предложил вдвое увеличить порог идентификации при оплате драгоценностей картой
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Министерство финансов России предложило отменить идентификацию покупателей, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивающих покупку банковской картой, тем самым увеличив порог вдвое, соответствующий документ
опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Сейчас, если человек совершает покупку ювелирного изделия дороже 200 тысяч рублей с помощью банковской карты, он обязан предоставить продавцу свои личные данные.
Цель инициативы - снизить административную нагрузку на участников ювелирной отрасли.
Законопроект также предусматривает увеличение пороговой стоимости ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не нужна, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей.
В 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тысяч рублей до 200 тысяч, ранее Минфин п
редлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.
Дистанционная продажа украшений с сертификатом для драгоценного камня и оттиска пробирного клейма для драгметалла стала возможной только с конца 2019 года. При расчетах картой платежи по таким покупкам должны контролироваться банками, которые располагают всей информацией для идентификации их владельцев. Увеличение порога будет коррелировать с рекомендацией FATF, по которой идентификация клиента проводится только при покупке драгметаллов и драгкамней на сумму от 15 тысяч долларов.