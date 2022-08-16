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Эпоха однополярного мира уходит в прошлое, заявил Путин

Эпоха однополярного мира уходит в прошлое, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022

Эпоха однополярного мира уходит в прошлое, заявил Путин

Снизить напряжённость в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере можно, только укрепив систему современного многополярного мира, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:15

2022-08-16T10:15

2022-08-16T13:03

владимир путин

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Снизить напряжённость в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере можно, только укрепив систему современного многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности."Очевидно, что снизить напряжённость в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путём кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220714/briks-1802354916.html

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владимир путин, форум "армия-2022"