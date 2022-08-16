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Одессу затопило после сильнейшего ливня - РИА Новости, 16.08.2022
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Одессу затопило после сильнейшего ливня
Одессу затопило после сильнейшего ливня - РИА Новости, 16.08.2022
Одессу затопило после сильнейшего ливня
В Одессе прошел сильнейший ливень, в городе потоп, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:47
2022-08-16T13:47
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украина
погода
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Одессе прошел сильнейший ливень, в городе потоп, сообщают украинские СМИ."Из-за сильнейшего ливня в Одессе потоп", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского интернет-издания "Страна.ua".Издание публикует фото и видео затопленных улиц."Подтапливает на Пересыпи, в Газовом переулке уже откачивают воду, а также нам сообщают про сильный ливень в поселке Котовского", - сообщает одесское издание "Думская" в своем Telegram-канале.
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в мире, одесса, украина, погода
В мире, Одесса, Украина, Погода
13:47 16.08.2022
 
Одессу затопило после сильнейшего ливня

В Одессе прошел сильнейший ливень, который вызвал потоп в городе

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Одессе прошел сильнейший ливень, в городе потоп, сообщают украинские СМИ.
"Из-за сильнейшего ливня в Одессе потоп", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского интернет-издания "Страна.ua".
Издание публикует фото и видео затопленных улиц.
"Подтапливает на Пересыпи, в Газовом переулке уже откачивают воду, а также нам сообщают про сильный ливень в поселке Котовского", - сообщает одесское издание "Думская" в своем Telegram-канале.
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