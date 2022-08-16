https://ria.ru/20220816/odessa-1809987367.html

Одессу затопило после сильнейшего ливня

Одессу затопило после сильнейшего ливня - РИА Новости, 16.08.2022

Одессу затопило после сильнейшего ливня

В Одессе прошел сильнейший ливень, в городе потоп, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:47

2022-08-16T13:47

2022-08-16T13:47

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Одессе прошел сильнейший ливень, в городе потоп, сообщают украинские СМИ."Из-за сильнейшего ливня в Одессе потоп", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского интернет-издания "Страна.ua".Издание публикует фото и видео затопленных улиц."Подтапливает на Пересыпи, в Газовом переулке уже откачивают воду, а также нам сообщают про сильный ливень в поселке Котовского", - сообщает одесское издание "Думская" в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, одесса, украина, погода