https://ria.ru/20220816/odessa-1809987367.html
Одессу затопило после сильнейшего ливня
Одессу затопило после сильнейшего ливня - РИА Новости, 16.08.2022
Одессу затопило после сильнейшего ливня
В Одессе прошел сильнейший ливень, в городе потоп, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:47
2022-08-16T13:47
2022-08-16T13:47
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Одессе прошел сильнейший ливень, в городе потоп, сообщают украинские СМИ."Из-за сильнейшего ливня в Одессе потоп", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского интернет-издания "Страна.ua".Издание публикует фото и видео затопленных улиц."Подтапливает на Пересыпи, в Газовом переулке уже откачивают воду, а также нам сообщают про сильный ливень в поселке Котовского", - сообщает одесское издание "Думская" в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Одесса, Украина, Погода
Одессу затопило после сильнейшего ливня
В Одессе прошел сильнейший ливень, который вызвал потоп в городе