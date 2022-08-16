https://ria.ru/20220816/obyski-1810079919.html
Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты
Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты - РИА Новости, 16.08.2022
Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты
Главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев опроверг РИА Новости обыски в редакции газеты. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:36
2022-08-16T18:36
2022-08-16T18:36
происшествия
московский комсомолец
россия
павел гусев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев опроверг РИА Новости обыски в редакции газеты.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в издании проходят обыски."Никаких обысков в газете "Московский комсомолец" не было, не проходит и в ближайшее время не планируется", - сказал Гусев.
https://ria.ru/20220816/zhurnalist-1810055478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский комсомолец, россия, павел гусев
Происшествия, Московский комсомолец, Россия, Павел Гусев
Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты
Главред "Московского комсомольца" Гусев опроверг информацию об обысках в редакции газеты