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Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты - РИА Новости, 16.08.2022
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Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты
Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты - РИА Новости, 16.08.2022
Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты
Главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев опроверг РИА Новости обыски в редакции газеты. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:36
2022-08-16T18:36
происшествия
московский комсомолец
россия
павел гусев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев опроверг РИА Новости обыски в редакции газеты.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в издании проходят обыски."Никаких обысков в газете "Московский комсомолец" не было, не проходит и в ближайшее время не планируется", - сказал Гусев.
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происшествия, московский комсомолец, россия, павел гусев
Происшествия, Московский комсомолец, Россия, Павел Гусев
18:36 16.08.2022
 
Главред "МК" опроверг сообщения об обысках в редакции газеты

Главред "Московского комсомольца" Гусев опроверг информацию об обысках в редакции газеты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев
Главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев опроверг РИА Новости обыски в редакции газеты.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в издании проходят обыски.
"Никаких обысков в газете "Московский комсомолец" не было, не проходит и в ближайшее время не планируется", - сказал Гусев.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
17:00
"Пропавший" журналист "МК" Сперанский сообщил, что находится у следователя
 
ПроисшествияМосковский комсомолецРоссияПавел Гусев
 
 
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