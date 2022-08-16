https://ria.ru/20220816/obyski-1809891778.html

В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски

В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски - РИА Новости, 16.08.2022

В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски

Обыски прошли в доме новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, объявленной в розыск по делу о фейках об использовании Вооруженных сил РФ, и у ее... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:27

2022-08-16T08:27

2022-08-16T08:27

россия

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

новосибирск

андрей травников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1490_1920x0_80_0_0_5d57d9bbdb211c3537744d7e8601c5a2.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 авг – РИА Новости. Обыски прошли в доме новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, объявленной в розыск по делу о фейках об использовании Вооруженных сил РФ, и у ее родственников, сообщила депутат в Twitter и подтвердил адвокат."У меня дома обыск… С обыском приехали к родителям мужа… Теперь с обыском поехали на родительскую дачу", - написала Пирогова.Адвокат депутата Егор Солунин подтвердил РИА Новости, что обыски во вторник прошли в доме Пироговой и ее мужа, а также ее родственников"Я даже не знаю, по какому делу проходят обыски. Просто проходят, и, вероятно, они связаны с ней каким-то образом. Меня не пускают просто силой. Никто ничего не объяснил", - сказал он.Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах.До этого административный протокол на нее составила полиция. А 25 июля стало известно, что депутат уехала из России в Грузию. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно. В начале августа стало известно, что МВД объявило Пирогову в розыск. В минувший понедельник суд закрыл ее административное дело в связи с возбуждением уголовного дела по тому же факту.В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее пост "циничной выходкой".

https://ria.ru/20220804/feyki-1807200551.html

https://ria.ru/20220815/kleveta-1809695872.html

россия

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, новосибирск, андрей травников