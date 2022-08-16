Рейтинг@Mail.ru
В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/obyski-1809891778.html
В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски
В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски - РИА Новости, 16.08.2022
В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски
Обыски прошли в доме новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, объявленной в розыск по делу о фейках об использовании Вооруженных сил РФ, и у ее... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:27
2022-08-16T08:27
россия
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1490_1920x0_80_0_0_5d57d9bbdb211c3537744d7e8601c5a2.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 авг – РИА Новости. Обыски прошли в доме новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, объявленной в розыск по делу о фейках об использовании Вооруженных сил РФ, и у ее родственников, сообщила депутат в Twitter и подтвердил адвокат."У меня дома обыск… С обыском приехали к родителям мужа… Теперь с обыском поехали на родительскую дачу", - написала Пирогова.Адвокат депутата Егор Солунин подтвердил РИА Новости, что обыски во вторник прошли в доме Пироговой и ее мужа, а также ее родственников"Я даже не знаю, по какому делу проходят обыски. Просто проходят, и, вероятно, они связаны с ней каким-то образом. Меня не пускают просто силой. Никто ничего не объяснил", - сказал он.Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах.До этого административный протокол на нее составила полиция. А 25 июля стало известно, что депутат уехала из России в Грузию. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно. В начале августа стало известно, что МВД объявило Пирогову в розыск. В минувший понедельник суд закрыл ее административное дело в связи с возбуждением уголовного дела по тому же факту.В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее пост "циничной выходкой".
https://ria.ru/20220804/feyki-1807200551.html
https://ria.ru/20220815/kleveta-1809695872.html
россия
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_4e4a77c0c34f69e3ec1abb2990104e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, новосибирск, андрей травников
Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников
08:27 16.08.2022
 
В доме уехавшей из России новосибирского депутата Пироговой прошли обыски

В доме объявленной в розыск новосибирского депутата Пироговой прошли обыски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 авг – РИА Новости. Обыски прошли в доме новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, объявленной в розыск по делу о фейках об использовании Вооруженных сил РФ, и у ее родственников, сообщила депутат в Twitter и подтвердил адвокат.
"У меня дома обыск… С обыском приехали к родителям мужа… Теперь с обыском поехали на родительскую дачу", - написала Пирогова.
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 12:57Специальная военная операция на Украине
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову
Адвокат депутата Егор Солунин подтвердил РИА Новости, что обыски во вторник прошли в доме Пироговой и ее мужа, а также ее родственников
"Я даже не знаю, по какому делу проходят обыски. Просто проходят, и, вероятно, они связаны с ней каким-то образом. Меня не пускают просто силой. Никто ничего не объяснил", - сказал он.
Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах.
До этого административный протокол на нее составила полиция. А 25 июля стало известно, что депутат уехала из России в Грузию. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно. В начале августа стало известно, что МВД объявило Пирогову в розыск. В минувший понедельник суд закрыл ее административное дело в связи с возбуждением уголовного дела по тому же факту.
В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее пост "циничной выходкой".
Артем Скатов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 13:44
Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете
 
РоссияПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьНовосибирскАндрей Травников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала