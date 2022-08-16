Рейтинг@Mail.ru
ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/obysk-1810036342.html
ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов
ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов - РИА Новости, 16.08.2022
ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов
Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило РИА Новости возможность возврата экс-президенту США Дональду Трампу части изъятых из его поместья Мар-а-Лаго во РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:04
2022-08-16T16:04
в мире
сша
федеральное бюро расследований сша
флорида
дональд трамп
роджер стоун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151389/30/1513893083_0:131:4960:2921_1920x0_80_0_0_6c39a9c978a5600546216aed3a8898cb.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило РИА Новости возможность возврата экс-президенту США Дональду Трампу части изъятых из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде документов и предметов."Во исполнение ордеров на обыск ФБР проводит процедуры по обыску и изъятию в соответствии с судебными решениями, а затем возвращает предметы, которые нет необходимости удерживать в правоприменительных целях", - сообщили во вторник в национальном пресс-офисе ФБР.При этом в ведомстве не уточнили, получил ли Трамп уже часть изъятых в его доме предметов, или еще нет,В четверг телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в минюсте США заявил, что паспорта, изъятые при обыске ФБР, возвращены Трампу.На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится, в том числе, указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
https://ria.ru/20220815/tramp-1809858167.html
https://ria.ru/20220815/amerika-1809636478.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151389/30/1513893083_0:0:4408:3306_1920x0_80_0_0_76d1b398daaf987cdd8b7dcb91384742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, флорида, дональд трамп, роджер стоун
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Флорида, Дональд Трамп, Роджер Стоун
16:04 16.08.2022
 
ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов

ФБР подтвердило возможность возврата Трампу части изъятых при обыске предметов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило РИА Новости возможность возврата экс-президенту США Дональду Трампу части изъятых из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде документов и предметов.
"Во исполнение ордеров на обыск ФБР проводит процедуры по обыску и изъятию в соответствии с судебными решениями, а затем возвращает предметы, которые нет необходимости удерживать в правоприменительных целях", - сообщили во вторник в национальном пресс-офисе ФБР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 21:20
Трамп заявил о "краже" его трех паспортов сотрудниками ФБР
При этом в ведомстве не уточнили, получил ли Трамп уже часть изъятых в его доме предметов, или еще нет,
В четверг телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в минюсте США заявил, что паспорта, изъятые при обыске ФБР, возвращены Трампу.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится, в том числе, указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 11:31
Захарова оценила реакцию Белого дома на обыски у Трампа
 
В миреСШАФедеральное бюро расследований СШАФлоридаДональд ТрампРоджер Стоун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала