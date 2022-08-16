https://ria.ru/20220816/obysk-1810036342.html

ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов

ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов - РИА Новости, 16.08.2022

ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило РИА Новости возможность возврата экс-президенту США Дональду Трампу части изъятых из его поместья Мар-а-Лаго во РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:04

2022-08-16T16:04

2022-08-16T16:04

в мире

сша

федеральное бюро расследований сша

флорида

дональд трамп

роджер стоун

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило РИА Новости возможность возврата экс-президенту США Дональду Трампу части изъятых из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде документов и предметов."Во исполнение ордеров на обыск ФБР проводит процедуры по обыску и изъятию в соответствии с судебными решениями, а затем возвращает предметы, которые нет необходимости удерживать в правоприменительных целях", - сообщили во вторник в национальном пресс-офисе ФБР.При этом в ведомстве не уточнили, получил ли Трамп уже часть изъятых в его доме предметов, или еще нет,В четверг телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в минюсте США заявил, что паспорта, изъятые при обыске ФБР, возвращены Трампу.На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится, в том числе, указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.

https://ria.ru/20220815/tramp-1809858167.html

https://ria.ru/20220815/amerika-1809636478.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, флорида, дональд трамп, роджер стоун