ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов
ФБР подтвердило возможность возврата Трампу части изъятых при обыске предметов
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило РИА Новости возможность возврата экс-президенту США Дональду Трампу части изъятых из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде документов и предметов.
"Во исполнение ордеров на обыск ФБР проводит процедуры по обыску и изъятию в соответствии с судебными решениями, а затем возвращает предметы, которые нет необходимости удерживать в правоприменительных целях", - сообщили во вторник в национальном пресс-офисе ФБР.
При этом в ведомстве не уточнили, получил ли Трамп уже часть изъятых в его доме предметов, или еще нет,
В четверг телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в минюсте США заявил, что паспорта, изъятые при обыске ФБР, возвращены Трампу.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится, в том числе, указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.