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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/obstrel-1810074094.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новобахмутовку, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, пять мин... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:03
2022-08-16T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новобахмутовку, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра, три снаряда калибром 152 миллиметра и 20 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, также применялось стрелковое оружие; 16.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.00 – населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 17.15 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 15.15 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". По Горловке украинские войска открывали огонь 11 раз, в том числе используя снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела города ранения получили четыре мирных жителя. Школа и жилой дом получили повреждения.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки, на территории которой находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220816/obstrel-1810062739.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
18:03 16.08.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов и 25 мин по Донецку, Горловке и Новобахмутовке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Новобахмутовку, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра, три снаряда калибром 152 миллиметра и 20 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, также применялось стрелковое оружие; 16.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.00 – населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 17.15 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 15.15 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Прокуратура ДНР возбудила дело из-за обстрела пивзавода в Донецке
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". По Горловке украинские войска открывали огонь 11 раз, в том числе используя снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела города ранения получили четыре мирных жителя. Школа и жилой дом получили повреждения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки, на территории которой находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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