https://ria.ru/20220816/obstrel-1810062739.html

Прокуратура ДНР возбудила дело из-за обстрела пивзавода в Донецке

Прокуратура ДНР возбудила дело из-за обстрела пивзавода в Донецке - РИА Новости, 16.08.2022

Прокуратура ДНР возбудила дело из-за обстрела пивзавода в Донецке

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики возбудила дело по статье "экоцид" по факту массового уничтожения украинскими войсками животного мира, отравления... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:23

2022-08-16T17:23

2022-08-16T17:23

в мире

донецк (днр)

калининский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой Народной Республики возбудила дело по статье "экоцид" по факту массового уничтожения украинскими войсками животного мира, отравления атмосферы и водных ресурсов в Донецке, сообщили в пресс-службе ведомства."Проверкой установлено, что военнослужащие ВСУ обстрелами района предприятия "Сармат" создали на территории Донецка чрезвычайную ситуацию экологического характера", - говорится в сообщении.Десятого августа украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию предприятия "пивзавод Сармат" в Калининском районе Донецка. В результате обстрела произошло возгорание и разрушение цистерны с опасным химическим веществом – аммиаком, и последующая его утечка. Это привело к массовому уничтожению растительного и животного мира, находящегося в районе утечки, и распространению аммиака.Произошедшее привело к превышению предельно допустимой концентрации аммиака в атмосферном воздухе прибрежной зоны водоема на территории Донецкого ботанического сада в 10 раз, а также превышению содержания аммиака в водоеме почти в 40 раз, что в свою очередь повлекло уничтожение растительного и животного мира на территории, прилегающей к району утечки и распространения аммиака."Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту массового уничтожения украинскими войсками животного мира, отравления атмосферы и водных ресурсов, а также совершения иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу на территории республики, по признакам преступления, предусмотренного статьей "экоцид", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220814/prestupleniya-1809467508.html

https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html

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калининский район

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в мире, донецк (днр), калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины