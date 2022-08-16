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Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 16.08.2022
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https://ria.ru/20220816/obstrel-1810058173.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар, заявила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:07
2022-08-16T20:27
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, заявила пресс-служба администрации города."Боевики Зеленского ведут &lt;...&gt; артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по населенным пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съемочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы", — отметили там.В администрации сообщили, что с 15:00 жилые районы города непрерывно обстреливают из артиллерии. Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.В окрестностях Энергодара, на левом берегу Днепра, расположена Запорожская АЭС — самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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энергодар, запорожская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Россия, В мире
17:07 16.08.2022 (обновлено: 20:27 16.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Энергодар

Власти Энергодара сообщили об обстреле со стороны ВСУ с целью вызвать ответный огонь

© AFP 2022 / Sergey BobokУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, заявила пресс-служба администрации города.
"Боевики Зеленского ведут <...> артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по населенным пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съемочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы", — отметили там.
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В администрации сообщили, что с 15:00 жилые районы города непрерывно обстреливают из артиллерии. Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.
В окрестностях Энергодара, на левом берегу Днепра, расположена Запорожская АЭС — самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьРоссияВ мире
 
 
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