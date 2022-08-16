https://ria.ru/20220816/obstrel-1810018088.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево, выпустив за 35 минут 27 снарядов и мин, заявило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:15

2022-08-16T15:15

2022-08-16T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

зайцево

стирол

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево, выпустив за 35 минут 27 снарядов и мин, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрелы Горловки были зафиксированы в 14.40 и 14.45. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.Также в 14.10 и 14.25 подвергся обстрелам поселок Зайцево на окраине Горловки. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

зайцево

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в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, стирол