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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/obstrel-1810018088.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево, выпустив за 35 минут 27 снарядов и мин, заявило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:15
2022-08-16T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
зайцево
стирол
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево, выпустив за 35 минут 27 снарядов и мин, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрелы Горловки были зафиксированы в 14.40 и 14.45. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.Также в 14.10 и 14.25 подвергся обстрелам поселок Зайцево на окраине Горловки. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Стирол
15:15 16.08.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

ДНР: украинские военные выпустили 27 снарядов и мин по Донецку, Горловке и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестная жительница показывает осколки снарядов
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево, выпустив за 35 минут 27 снарядов и мин, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Обстрелы Горловки были зафиксированы в 14.40 и 14.45. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
Также в 14.10 и 14.25 подвергся обстрелам поселок Зайцево на окраине Горловки. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)ЗайцевоСтирол
 
 
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