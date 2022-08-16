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При обстрелах Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 16.08.2022
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При обстрелах Донецка пострадали два человека
При обстрелах Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 16.08.2022
При обстрелах Донецка пострадали два человека
Два человека пострадали в Кировском и Петровском районах Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:04
2022-08-16T11:04
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Кировском и Петровском районах Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в Кировском районе в результате обстрела ул. Бирюзова, 21 пострадал мужчина 1957 г.р. В Петровском районе в результате обстрела по ул. Осоавиахима, 17 получила ранение женщина, анкетные данные уточняются. Также по данному адресу повреждено остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
11:04 16.08.2022
 
При обстрелах Донецка пострадали два человека

Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского и Петровского районов Донецка двое пострадавших

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Кировском и Петровском районах Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в Кировском районе в результате обстрела ул. Бирюзова, 21 пострадал мужчина 1957 г.р. В Петровском районе в результате обстрела по ул. Осоавиахима, 17 получила ранение женщина, анкетные данные уточняются. Также по данному адресу повреждено остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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