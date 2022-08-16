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ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой
ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:48
2022-08-16T07:48
2022-08-16T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6.50 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 7.25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 6.45 войска Украины выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево (южное) в ДНР, а в 7.30 — пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району города Макеевка в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина
ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой в ДНР