https://ria.ru/20220816/obsluzhivanie-1810003727.html

ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания

ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания - РИА Новости, 16.08.2022

ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания

ПСБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о расширении... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:36

2022-08-16T14:36

2022-08-16T14:36

россия

псб (банк псб)

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форум "армия-2022"

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МОСКВА,16 авг – РИА Новости. ПСБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о расширении взаимодействия в рамках банковского обслуживания и зарплатного проекта, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко.В частности, будут улучшены условия по зарплатному тарифу, запланирован выпуск банковских карт с индивидуальным дизайном и символикой ОСК."Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Объединенной судостроительной корпорацией, выполняющей ответственную задачу по проектированию и строительству целого спектра военно-морской техники – от маломерных судов до атомных подводных лодок и авианосцев. ПСБ как опорный банк российского ОПК предоставляет комплексные предложения для финансового сопровождения деятельности предприятий оборонного комплекса, в том числе - в области зарплатного обслуживания. Для компаний, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, банк реализует ряд программ, в том числе финансирует строительство жилья для сотрудников, а сейчас мы разработали зарплатный проект с широким набором опций, учитывающий специфику кадровых задач корпорации", - сказал на церемонии подписания Фрадков.По словам Полтавченко, партнерские проекты ОСК и ПСБ станут дополнительной мотивацией для специалистов предприятий корпорации."Не секрет, что судостроение так же, как и любая высокотехнологичная отрасль, остро нуждается в квалифицированных специалистах. Чтобы подготовить их, мы организуем инженерные классы, работаем со студентами, занимаемся обучением персонала. Но подготовить мало, надо удержать. Уверен, что партнерские проекты ОСК и ПСБ – реализация программы по строительству жилых домов и специальный зарплатный проект - станут дополнительной мотивацией для специалистов предприятий корпорации, помогут им в самореализации в ОСК", - отметил Полтавченко.

https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, форум "армия-2022"