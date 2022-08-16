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ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания - РИА Новости, 16.08.2022
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ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания
ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания - РИА Новости, 16.08.2022
ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания
ПСБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о расширении... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:36
2022-08-16T14:36
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
форум "армия-2022"
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МОСКВА,16 авг – РИА Новости. ПСБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о расширении взаимодействия в рамках банковского обслуживания и зарплатного проекта, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко.В частности, будут улучшены условия по зарплатному тарифу, запланирован выпуск банковских карт с индивидуальным дизайном и символикой ОСК."Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Объединенной судостроительной корпорацией, выполняющей ответственную задачу по проектированию и строительству целого спектра военно-морской техники – от маломерных судов до атомных подводных лодок и авианосцев. ПСБ как опорный банк российского ОПК предоставляет комплексные предложения для финансового сопровождения деятельности предприятий оборонного комплекса, в том числе - в области зарплатного обслуживания. Для компаний, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, банк реализует ряд программ, в том числе финансирует строительство жилья для сотрудников, а сейчас мы разработали зарплатный проект с широким набором опций, учитывающий специфику кадровых задач корпорации", - сказал на церемонии подписания Фрадков.По словам Полтавченко, партнерские проекты ОСК и ПСБ станут дополнительной мотивацией для специалистов предприятий корпорации."Не секрет, что судостроение так же, как и любая высокотехнологичная отрасль, остро нуждается в квалифицированных специалистах. Чтобы подготовить их, мы организуем инженерные классы, работаем со студентами, занимаемся обучением персонала. Но подготовить мало, надо удержать. Уверен, что партнерские проекты ОСК и ПСБ – реализация программы по строительству жилых домов и специальный зарплатный проект - станут дополнительной мотивацией для специалистов предприятий корпорации, помогут им в самореализации в ОСК", - отметил Полтавченко.
https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html
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россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, форум "армия-2022"
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Форум "Армия-2022"
14:36 16.08.2022
 

ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА,16 авг – РИА Новости. ПСБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о расширении взаимодействия в рамках банковского обслуживания и зарплатного проекта, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко.
ПСБ
Вчера, 14:12
ПСБ и ОДК будут инвестировать в производство авиационных двигателей
В частности, будут улучшены условия по зарплатному тарифу, запланирован выпуск банковских карт с индивидуальным дизайном и символикой ОСК.
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Объединенной судостроительной корпорацией, выполняющей ответственную задачу по проектированию и строительству целого спектра военно-морской техники – от маломерных судов до атомных подводных лодок и авианосцев. ПСБ как опорный банк российского ОПК предоставляет комплексные предложения для финансового сопровождения деятельности предприятий оборонного комплекса, в том числе - в области зарплатного обслуживания. Для компаний, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, банк реализует ряд программ, в том числе финансирует строительство жилья для сотрудников, а сейчас мы разработали зарплатный проект с широким набором опций, учитывающий специфику кадровых задач корпорации", - сказал на церемонии подписания Фрадков.
По словам Полтавченко, партнерские проекты ОСК и ПСБ станут дополнительной мотивацией для специалистов предприятий корпорации.
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"Не секрет, что судостроение так же, как и любая высокотехнологичная отрасль, остро нуждается в квалифицированных специалистах. Чтобы подготовить их, мы организуем инженерные классы, работаем со студентами, занимаемся обучением персонала. Но подготовить мало, надо удержать. Уверен, что партнерские проекты ОСК и ПСБ – реализация программы по строительству жилых домов и специальный зарплатный проект - станут дополнительной мотивацией для специалистов предприятий корпорации, помогут им в самореализации в ОСК", - отметил Полтавченко.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкФорум "Армия-2022"
 
 
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