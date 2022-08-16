https://ria.ru/20220816/obmelenie-1810052657.html

Немецкие промышленники предупредили об угрозе снабжению из-за засухи

Немецкие промышленники предупредили об угрозе снабжению из-за засухи - РИА Новости, 16.08.2022

Немецкие промышленники предупредили об угрозе снабжению из-за засухи

Федеральная ассоциация немецкой промышленности (BDI) выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в области логистики на фоне обмеления рек в Германии из-за... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:54

2022-08-16T16:54

2022-08-16T16:54

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Федеральная ассоциация немецкой промышленности (BDI) выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в области логистики на фоне обмеления рек в Германии из-за продолжающейся засухи."Продолжающийся засушливый период и маловодье угрожают надежности снабжения промышленности. Компании готовятся к худшему. И без того напряженная экономическая ситуация в компаниях ухудшается", - говорится в заявлении замгендиректора BDI Хольгера Леша, поступившем РИА Новости."Баржи работают сейчас, если вообще работают, с минимальной нагрузкой. Этим летом перейти с водных путей на железнодорожные и автомобильные будет сложно из-за нагрузки на железной дороге, пандемии коронавируса и нехватки водителей. Это только вопрос времени, когда заводы химической или сталелитейной промышленности будут остановлены, минеральные масла и строительные материалы не будут доставляться или не смогут более выполняться крупные и тяжелые перевозки", - отметил Леш.Он добавил, что результатом такого развития могут стать нарушения в логистике, сокращение и простой производства, перевод сотрудников на неполный рабочий день.Уровень воды в реках Германии, в том числе в таких крупных водных магистралях, как Эльба и Рейн, критически упал в минувшие недели из-за сухой жаркой погоды. Судоходство ограничено, в настоящее время легкие баржи ходят только на отдельных участках Рейна. Как сообщил в среду телеканал Welt, цены на бензин и дизель в ФРГ обновили рост в связи с фактической остановкой водного транспорта.

https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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