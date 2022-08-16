https://ria.ru/20220816/novostroyki-1809757675.html

"Рано радоваться". Что скрывается за рекордными скидками на новостройки

"Рано радоваться". Что скрывается за рекордными скидками на новостройки - РИА Новости, 16.08.2022

"Рано радоваться". Что скрывается за рекордными скидками на новостройки

Девелоперы активно распродают новостройки. Квартиры на первичном рынке уходят с дисконтом в 15 процентов. Однако аналитики прогнозируют застой в отрасли. Более... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:00

2022-08-16T08:00

2022-08-16T08:07

экономика

артем деев

москва

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 16 авг — Ирина Красикова, РИА Новости. Девелоперы активно распродают новостройки. Квартиры на первичном рынке уходят с дисконтом в 15 процентов. Однако аналитики прогнозируют застой в отрасли. Более того, спад может затронуть производство мебели, металлургические предприятия, транспортные компании. О перспективах жилищного сектора в России — в материале РИА Новости.Взлет и падениеВ январе-марте Росреестр зафиксировал рекордные 38,5 тысячи сделок по приобретению недвижимости. Но после повышения ключевой ставки ЦБ до 20 процентов спрос упал. Жилищные кредиты стали неподъемными. Люди заняли выжидательную позицию.С апреля регулятор ослабил хватку, и ипотека подешевела. Затишье на рынке сменилось оживлением. Однако на фоне общей экономической нестабильности взлетели цены. Кроме того, стоимость стройматериалов растет еще с пандемии, с конца 2020-го. "В результате новостройки подорожали почти вдвое. Особенно в крупных городах. В лидерах традиционно Москва и Санкт-Петербург", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Цены на стройматериалы за первые шесть месяцев 2022-го прибавили 17 процентов. По отдельным позициям (металл, кирпич, укрывные материалы, дерево) — 22-25.Все это отразилось на конечной стоимости объектов. В июле в среднем квадратный метр в новостройке обходился в 147,3 тысячи рублей — почти на 35% больше, чем в 2021-м, отмечают в Едином ресурсе застройщиков. Как обычно, максимум в Москве — 291,8 тысячи (плюс 3,5% относительно июня, и 17,2 — прошлого года), говорится в исследовании компании "Метриум".В июле в основном покупали малоформатное жилье, от студий до евродвушек. Это 68% совокупного спроса столичного первичного рынка. Средний метраж лотов составил 49,5 квадратного метра — на 10,5% меньше, чем годом ранее.Впрочем, новостройки по-прежнему востребованы — прежде всего за счет ипотеки. В июле населению выдали на 35% больше жилищных кредитов, чем в июне, подсчитали специалисты аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Помогло снижение ставки по государственной программе с девяти до семи процентов. В столице и Подмосковье за месяц зарегистрировали десять тысяч сделок — в июне было на 13% меньше.Позитивная динамика сохранится, полагают аналитики. Помимо субсидированных ставок, среди преимуществ — повышение максимального кредита. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 30 миллионов рублей, для других регионов — 15. До 30 миллионов увеличили лимит ссуды для IT-специалистов.Цены на новостройки определят условия кредитов, уверены эксперты. Если ставки по льготной ипотеке снизятся до докризисного уровня, активируется отложенный спрос.Август с дисконтомПокупатели постепенно адаптируются к новым реалиям. Девелоперы, в свою очередь, корректируют производственные процессы и цепочки поставок стройматериалов. Почти 90% застройщиков заявили о выполнении планов по закупкам. Продажи также идут по графику. Однако результаты выше у крупных игроков с более гибкими ценами.В августе уже наблюдается дефляция. Компании предлагают скидки — на 5-15 процентов. "Спрос может просесть на 20% по итогам года. Отсюда дисконты и незначительное общее снижение цен по стране. Девелоперы торопятся продать введенные в строй объекты", — объясняет Артем Деев.Пока рассрочки, скидки поддержат спрос: к концу третьего квартала будет 60-70% прошлогодних показателей.Тем не менее осенью возможно сокращение дисконта до пяти процентов. Не все застройщики готовы на уступки.Издержки девелоперов растут. Есть трудности с поставками импортного оборудования, комплектующих. Это скажется на ценах.Компании вынуждены искать альтернативные источники сырья и закупаться у непроверенных поставщиков. Соответственно, доля некачественных стройматериалов наверняка увеличится.Риелторы отмечают, что новых проектов все меньше. В долгосрочной перспективе, в зависимости от развития событий в макроэкономике и геополитической ситуации, спад может составить от 20 до 50 процентов.Впрочем, по словам главы Минстроя Ирека Файзулина, объективных предпосылок для чрезмерного подорожания жилья в России нет. В ряде регионов квадратный метр дешевеет. "Рыночные механизмы работают таким образом, что чем больше предложения, закрывающего спрос, тем ниже цена. Тенденции к резкому снижению цен тоже нет", — пояснил министр.Градостроительный потенциал в стране — 150 миллионов квадратных метров. К тому же для застройщиков действуют механизмы поддержки в сфере инфраструктуры, подчеркнул он.Аналитики настроены не так оптимистично: учитывая экономические вызовы, с которыми столкнулась Россия, спад неизбежен.Многое зависит от действий правительства. Ведь сокращение строительства повлияет и на смежные отрасли. Пострадают производство отделочных материалов и мебели, металлургические предприятия, транспортные компании. Этого постараются не допустить.

https://realty.ria.ru/20220815/ipoteka-1809580808.html

москва

россия

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, артем деев, москва, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)