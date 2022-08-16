https://ria.ru/20220816/nazvanie-1809943847.html

Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное

Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное - РИА Новости, 16.08.2022

Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное

Сервис по бронированию билетов "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное "Билетики", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:47

2022-08-16T11:47

2022-08-16T14:07

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сервис по бронированию билетов "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное "Билетики", передает корреспондент РИА Новости.Теперь на главной странице сайта указано новое название. Однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним. РИА Новости направили запрос в компанию.Накануне название сайта поменял маркетплейс Wildberries — на русскоязычное "Ягодки". Позже в компании это изменение назвали частью маркетинговой акции, а спустя сутки на сайт вернулось прежнее название.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, россия, новости - туризм