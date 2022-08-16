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Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное
Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное - РИА Новости, 16.08.2022
Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное
Сервис по бронированию билетов "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное "Билетики", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:47
2022-08-16T14:07
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сервис по бронированию билетов "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное "Билетики", передает корреспондент РИА Новости.Теперь на главной странице сайта указано новое название. Однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним. РИА Новости направили запрос в компанию.Накануне название сайта поменял маркетплейс Wildberries — на русскоязычное "Ягодки". Позже в компании это изменение назвали частью маркетинговой акции, а спустя сутки на сайт вернулось прежнее название.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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60
технологии, россия, новости - туризм
Технологии, Россия, Туризм, Новости - Туризм
11:47 16.08.2022 (обновлено: 14:07 16.08.2022)
 
Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное

Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное "Билетики"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сервис по бронированию билетов "Авиасейлс" сменил название сайта на русскоязычное "Билетики", передает корреспондент РИА Новости.
Теперь на главной странице сайта указано новое название. Однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним. РИА Новости направили запрос в компанию.
Накануне название сайта поменял маркетплейс Wildberries — на русскоязычное "Ягодки". Позже в компании это изменение назвали частью маркетинговой акции, а спустя сутки на сайт вернулось прежнее название.
© РИА НовостиГлавная страница сайта "Билетики" (www.aviasales.ru)
Главная страница сайта Билетики (www.aviasales.ru) - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
Главная страница сайта "Билетики" (www.aviasales.ru)
 
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