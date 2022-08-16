НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу
Шойгу: агрессивный характер НАТО перестали скрывать, закреплена претензия на доминирование
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
"НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование", - сказал он.
Шойгу отметил, что в сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.
По мнению Запада, указал министр обороны, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок.
"Логика здесь - проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнеры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления", - сказал Шойгу.