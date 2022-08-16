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НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
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НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу
НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу
НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:19
2022-08-16T10:19
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ближний восток
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование", - сказал он.Шойгу отметил, что в сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.По мнению Запада, указал министр обороны, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок."Логика здесь - проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнеры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления", - сказал Шойгу.
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в мире, африка, ближний восток, нато
В мире, Африка, Ближний Восток, НАТО
10:19 16.08.2022
 
НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу

Шойгу: агрессивный характер НАТО перестали скрывать, закреплена претензия на доминирование

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
"НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование", - сказал он.
Министр обороны России Сергей Шойгу
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Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира
Шойгу отметил, что в сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.
По мнению Запада, указал министр обороны, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок.
"Логика здесь - проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнеры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления", - сказал Шойгу.
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