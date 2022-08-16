https://ria.ru/20220816/nato-1809912156.html

НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу

НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу

НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:19

2022-08-16T10:19

2022-08-16T10:19

в мире

африка

ближний восток

нато

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование", - сказал он.Шойгу отметил, что в сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.По мнению Запада, указал министр обороны, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок."Логика здесь - проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнеры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809911085.html

https://ria.ru/20220816/evropa-1809909881.html

африка

ближний восток

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, африка, ближний восток, нато