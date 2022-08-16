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Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34 - РИА Новости, 16.08.2022
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Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34
Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34 - РИА Новости, 16.08.2022
Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34
Мэр Нарвы Катри Райк заявила порталу государственного телерадиовещания ERR, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии после... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:24
2022-08-16T14:57
в мире
нарва
эстония
таллин
кая каллас
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Мэр Нарвы Катри Райк заявила порталу государственного телерадиовещания ERR, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии после того, как правительство приняло решение демонтировать танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы города."Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы. Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже танка. — Прим. ред.)", — сказала мэр.В декабре 2020 года Райк отказалась от места в парламенте, чтобы работать на посту мэра Нарвы.Демонтаж танка Т-34 и еще шести советских памятников начался в городе сегодня утром по решению правительства Эстонии. Танк уже сняли с постамента и погрузили на военный трейлер, который доставит его в военный музей в поселке Виймси под Таллином.Советские памятники сносят по всей Эстонии по настоянию премьер-министра Каи Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.Мэр Нарвы выступала против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда свое решение вынесло правительство. Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили город.
https://ria.ru/20220816/estoniya-1809972981.html
https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html
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в мире, нарва, эстония, таллин, кая каллас, т-34, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Нарва, Эстония, Таллин, Кая Каллас, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945)
13:24 16.08.2022 (обновлено: 14:57 16.08.2022)
 
Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34

Мэр Нарвы Райк заявила об отказе баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34

© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Мэр Нарвы Катри Райк заявила порталу государственного телерадиовещания ERR, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии после того, как правительство приняло решение демонтировать танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы города.
"Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы. Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже танка. — Прим. ред.)", — сказала мэр.
Нарва - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
13:02Туризм
Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, сообщили СМИ
В декабре 2020 года Райк отказалась от места в парламенте, чтобы работать на посту мэра Нарвы.
Демонтаж танка Т-34 и еще шести советских памятников начался в городе сегодня утром по решению правительства Эстонии. Танк уже сняли с постамента и погрузили на военный трейлер, который доставит его в военный музей в поселке Виймси под Таллином.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
Советские памятники сносят по всей Эстонии по настоянию премьер-министра Каи Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.
Мэр Нарвы выступала против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда свое решение вынесло правительство.
Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили город.
Цветы, возложенные к памятнику освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:48
Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса
 
В миреНарваЭстонияТаллинКая КалласТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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