13:24 16.08.2022 (обновлено: 14:57 16.08.2022)
Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34
Мэр Нарвы Райк заявила об отказе баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34
© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж танка Т-34 в Нарве
© AP Photo / Sergei Stepanov
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Мэр Нарвы Катри Райк заявила порталу государственного телерадиовещания ERR, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии после того, как правительство приняло решение демонтировать танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы города.
"Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы. Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже танка. — Прим. ред.)", — сказала мэр.
В декабре 2020 года Райк отказалась от места в парламенте, чтобы работать на посту мэра Нарвы.
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Советские памятники сносят по всей Эстонии по настоянию премьер-министра Каи Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.
Мэр Нарвы выступала против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда свое решение вынесло правительство.
Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили город.
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