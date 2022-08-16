https://ria.ru/20220816/narva-1809980043.html

Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34

Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34 - РИА Новости, 16.08.2022

Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34

Мэр Нарвы Катри Райк заявила порталу государственного телерадиовещания ERR, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии после... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:24

2022-08-16T13:24

2022-08-16T14:57

в мире

нарва

эстония

таллин

кая каллас

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Мэр Нарвы Катри Райк заявила порталу государственного телерадиовещания ERR, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии после того, как правительство приняло решение демонтировать танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы города."Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы. Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже танка. — Прим. ред.)", — сказала мэр.В декабре 2020 года Райк отказалась от места в парламенте, чтобы работать на посту мэра Нарвы.Демонтаж танка Т-34 и еще шести советских памятников начался в городе сегодня утром по решению правительства Эстонии. Танк уже сняли с постамента и погрузили на военный трейлер, который доставит его в военный музей в поселке Виймси под Таллином.Советские памятники сносят по всей Эстонии по настоянию премьер-министра Каи Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.Мэр Нарвы выступала против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда свое решение вынесло правительство. Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили город.

https://ria.ru/20220816/estoniya-1809972981.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

https://ria.ru/20220803/riga-1806898947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нарва, эстония, таллин, кая каллас, т-34, великая отечественная война (1941-1945)