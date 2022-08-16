https://ria.ru/20220816/narusheniya-1809898094.html
Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции
Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции
После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:19
2022-08-16T09:19
2022-08-16T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
днр
артемовск
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России."После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции", - говорится в заявлении.Южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военнослужащими 14 августа обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2 – их "после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить", сообщает Минобороны."Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809898805.html
артемовск
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Конашенков о применении ВСУ запрещенных Женевской конвенцией устройств и продвижении российский войск
Конашенков о применении ВСУ запрещенных Женевской конвенцией устройств и продвижении российский войск
2022-08-16T09:19
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PT3M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днр, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ДНР, Артемовск
09:19 16.08.2022 (обновлено: 13:04 16.08.2022)
Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции
Минобороны заявило о нарушениях Женевской конвенции, выявленных после отступления ВСУ