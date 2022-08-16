https://ria.ru/20220816/narusheniya-1809898094.html

Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции

Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции

После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:19

2022-08-16T09:19

2022-08-16T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

днр

артемовск

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России."После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции", - говорится в заявлении.Южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военнослужащими 14 августа обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2 – их "после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить", сообщает Минобороны."Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809898805.html

артемовск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о применении ВСУ запрещенных Женевской конвенцией устройств и продвижении российский войск Конашенков о применении ВСУ запрещенных Женевской конвенцией устройств и продвижении российский войск 2022-08-16T09:19 true PT3M28S

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Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днр, артемовск