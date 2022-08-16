https://ria.ru/20220816/moskva-1809888241.html

Городские службы начали благоустройство территорий у станции БКЛ в Москве

Городские службы начали благоустройство территорий у станции БКЛ в Москве - РИА Новости, 16.08.2022

Городские службы начали благоустройство территорий у станции БКЛ в Москве

Городские службы приступили к благоустройству территорий у станции Большой кольцевой линии московского метро "Марьина Роща", сообщил журналистам заммэра по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T07:26

2022-08-16T07:26

2022-08-16T07:26

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общество

городское хозяйство москвы

марьина роща

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Городские службы приступили к благоустройству территорий у станции Большой кольцевой линии московского метро "Марьина Роща", сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Марьина Роща" на северо-востоке столицы. Основная задача - сделать комфортный пешеходный маршрут от станции БКЛ "Марьина Роща" к одноименному остановочному пункту МЦД-2, обустроить безопасные пешеходные переходы, правильно организовать парковки", - сказал он.Бирюков добавил, что по просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском валу.Заммэра отметил, что начато устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии.Он сообщил, что на территории у Храма на Шереметьевской создадут комфортное общественное пространство."В рамках проекта оборудуем новые тротуары и приведем в порядок существующие, расширим пешеходную зону за счет приведения к нормативам полос для движения, ее общая площадь составит 34,4 тысячи квадратных метров. Заменим покрытие проезжей части, там, где необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением", - рассказал БирюковВ комплексе городского хозяйства добавили, что для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Система освещения будет полностью обновлена: возле станций поставят более 370 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Запланированы работы по озеленению: обустроят 46,4 тысячи квадратных метров газона и цветники, высадят деревья и кустарники.Сообщается, что вместо пустыря на Сущевском валу обустроят зону для отдыха и занятий спортом, высадят зеленые насаждения, установят фонари, разместят уличные кресла и парковые качели, оборудуют детскую площадку. Работы пройдут на 2-й улице Марьиной рощи, в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной рощи.Основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции БКЛ "Марьина Роща" и одноименной станции МЦД-2, завершат до конца этого года.

https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html

https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809616072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, марьина роща