https://ria.ru/20220816/monblan-1809937863.html

Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада

Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада - РИА Новости, 16.08.2022

Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада

Турист погиб во Франции, сорвавшись с ледника в горном массиве Монблан, сообщает BFMTV во вторник. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:11

2022-08-16T13:11

2022-08-16T13:11

туризм

монблан

франция

происшествия

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ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Турист погиб во Франции, сорвавшись с ледника в горном массиве Монблан, сообщает BFMTV во вторник."Это был 58-летний мужчина — владелец предприятия в городе Аверон на юге Франции", — передает телеканал. — Несмотря на предупреждения о риске камнепада, многие альпинисты продолжают взбираться на горный массив. За несколько дней погибли уже три человека. Одной из них была 26-летняя Адель Миллоз, двукратная чемпионка мира и трехкратный призер чемпионата Франции по ски-альпинизму".Как отмечает телеканал, высокогорья стали гораздо более опасны из-за засухи, провоцирующей камнепады.С 5 августа два маршрута для восхождения на Монблан закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями.

https://ria.ru/20220816/altay-1809911789.html

монблан

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

монблан, франция, происшествия, новости - туризм, туризм