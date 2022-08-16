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Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220816/monblan-1809937863.html
Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада
Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада - РИА Новости, 16.08.2022
Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада
Турист погиб во Франции, сорвавшись с ледника в горном массиве Монблан, сообщает BFMTV во вторник. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:11
2022-08-16T13:11
туризм
монблан
франция
происшествия
новости - туризм
туризм
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ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Турист погиб во Франции, сорвавшись с ледника в горном массиве Монблан, сообщает BFMTV во вторник."Это был 58-летний мужчина — владелец предприятия в городе Аверон на юге Франции", — передает телеканал. — Несмотря на предупреждения о риске камнепада, многие альпинисты продолжают взбираться на горный массив. За несколько дней погибли уже три человека. Одной из них была 26-летняя Адель Миллоз, двукратная чемпионка мира и трехкратный призер чемпионата Франции по ски-альпинизму".Как отмечает телеканал, высокогорья стали гораздо более опасны из-за засухи, провоцирующей камнепады.С 5 августа два маршрута для восхождения на Монблан закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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монблан, франция, происшествия, новости - туризм, туризм
Туризм, Монблан, Франция, Происшествия, Новости - Туризм, Туризм
13:11 16.08.2022
 
Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада

Третий за неделю турист погиб на Монблане из-за камнепада, вызванного засухой

© AFP 2022 / Jean-Pierre ClatotАльпинисты в горном массиве Монблан
Альпинисты в горном массиве Монблан - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Jean-Pierre Clatot
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ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Турист погиб во Франции, сорвавшись с ледника в горном массиве Монблан, сообщает BFMTV во вторник.
"Это был 58-летний мужчина — владелец предприятия в городе Аверон на юге Франции", — передает телеканал. — Несмотря на предупреждения о риске камнепада, многие альпинисты продолжают взбираться на горный массив. За несколько дней погибли уже три человека. Одной из них была 26-летняя Адель Миллоз, двукратная чемпионка мира и трехкратный призер чемпионата Франции по ски-альпинизму".
Как отмечает телеканал, высокогорья стали гораздо более опасны из-за засухи, провоцирующей камнепады.
С 5 августа два маршрута для восхождения на Монблан закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Горный центр Алтай-Актру в долине реки Актру в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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