https://ria.ru/20220816/mnogopolyarnost-1809912357.html

Многополярный мир дает новые возможности бороться с угрозами, заявил Путин

Многополярный мир дает новые возможности бороться с угрозами, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022

Многополярный мир дает новые возможности бороться с угрозами, заявил Путин

Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:20

2022-08-16T10:20

2022-08-16T13:03

владимир путин

россия

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности."Подчеркну: именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность", - сказал Путин.Он отметил, что все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Организатором мероприятия является министерство обороны РФ. Впервые международная конференция прошла 3-4 мая 2012 года и была посвящена теме "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности".

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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владимир путин, россия, форум "армия-2022"