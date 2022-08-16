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В Нижнем Новгороде в кустах нашли новорожденного младенца
В Нижнем Новгороде в кустах нашли новорожденного младенца - РИА Новости, 16.08.2022
В Нижнем Новгороде в кустах нашли новорожденного младенца
Новорожденного младенца обнаружила в кустах жительница Нижнего Новгорода, ребенок в больнице, мать ищет полиция, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:27
2022-08-16T11:27
2022-08-16T11:27
россия
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Новорожденного младенца обнаружила в кустах жительница Нижнего Новгорода, ребенок в больнице, мать ищет полиция, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД."Двенадцатого августа в отдел полиции поступило сообщение о том, что в кустах на улице Агрономической обнаружен новорожденный мальчик. Ребенка нашла прохожая. Малыш был доставлен в лечебное учреждение", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). "Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери ребенка", - добавила собеседница агентства.
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РИА Новости
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россия, происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде в кустах нашли новорожденного младенца
Жительница Нижнего Новгорода обнаружила в кустах новорожденного мальчика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Новорожденного младенца обнаружила в кустах жительница Нижнего Новгорода, ребенок в больнице, мать ищет полиция, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"Двенадцатого августа в отдел полиции поступило сообщение о том, что в кустах на улице Агрономической обнаружен новорожденный мальчик. Ребенка нашла прохожая. Малыш был доставлен в лечебное учреждение", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). "Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери ребенка", - добавила собеседница агентства.