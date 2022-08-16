https://ria.ru/20220816/mladenets-1809936762.html

В Нижнем Новгороде в кустах нашли новорожденного младенца

В Нижнем Новгороде в кустах нашли новорожденного младенца - РИА Новости, 16.08.2022

В Нижнем Новгороде в кустах нашли новорожденного младенца

Новорожденного младенца обнаружила в кустах жительница Нижнего Новгорода, ребенок в больнице, мать ищет полиция, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:27

2022-08-16T11:27

2022-08-16T11:27

россия

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Новорожденного младенца обнаружила в кустах жительница Нижнего Новгорода, ребенок в больнице, мать ищет полиция, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД."Двенадцатого августа в отдел полиции поступило сообщение о том, что в кустах на улице Агрономической обнаружен новорожденный мальчик. Ребенка нашла прохожая. Малыш был доставлен в лечебное учреждение", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). "Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери ребенка", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220802/telo-1806719230.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)