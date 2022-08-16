https://ria.ru/20220816/mishustin-1809889228.html
Мишустин встретится в Чите с главой Забайкалья и посетит краевую больницу
Мишустин встретится в Чите с главой Забайкалья и посетит краевую больницу - РИА Новости, 16.08.2022
Мишустин встретится в Чите с главой Забайкалья и посетит краевую больницу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Читу, где у него запланирована встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, передает... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:48
2022-08-16T07:48
2022-08-16T07:48
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ЧИТА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Читу, где у него запланирована встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, передает корреспондент РИА Новости.Также глава кабмина ознакомится с презентацией результатов деятельности Единой дальневосточной авиакомпании и посетит краевую клиническую больницу. Здесь он осмотрит физиотерапевтическое и гематологическое отделения, посмотрит презентацию строительства детской краевой клинической больницы.Кроме того, Мишустин посетит компанию "Специализированный застройщик "Мир", которая включает в себя кирпичный завод и завод по производству железобетонных изделий. В ходе визита на предприятие премьер ознакомится с выставкой резидентов ТОР "Забайкалье" и с презентацией реализации программы "Единая субсидия".Чита станет последним пунктом поездки Мишустина в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа 12-16 августа. Ранее глава правительства был в Горно-Алтайске, где провёл совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ. Также он посетил Якутск. Там было организовано совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
https://realty.ria.ru/20220815/onkotsentr-1809699379.html
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здоровье - общество, чита, горно-алтайск, россия
Здоровье - Общество, Чита, Горно-Алтайск, Россия
Мишустин встретится в Чите с главой Забайкалья и посетит краевую больницу
Мишустин встретится в Чите с главой Забайкалья Осиповым и посетит краевую больницу
ЧИТА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Читу, где у него запланирована встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, передает корреспондент РИА Новости.
Также глава кабмина ознакомится с презентацией результатов деятельности Единой дальневосточной авиакомпании и посетит краевую клиническую больницу. Здесь он осмотрит физиотерапевтическое и гематологическое отделения, посмотрит презентацию строительства детской краевой клинической больницы.
Кроме того, Мишустин посетит компанию "Специализированный застройщик "Мир", которая включает в себя кирпичный завод и завод по производству железобетонных изделий. В ходе визита на предприятие премьер ознакомится с выставкой резидентов ТОР "Забайкалье" и с презентацией реализации программы "Единая субсидия".
Чита
станет последним пунктом поездки Мишустина в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа 12-16 августа. Ранее глава правительства был в Горно-Алтайске
, где провёл совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ
. Также он посетил Якутск
. Там было организовано совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.