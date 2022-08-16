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На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/miny-1809898675.html
На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины
На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины - РИА Новости, 16.08.2022
На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины
После отступления украинских войск из-под Артемовска там обнаружили французские противотанковые мины, применение которых нарушает Женевскую конвенцию, заявили в РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:21
2022-08-16T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После отступления украинских войск из-под Артемовска там обнаружили французские противотанковые мины, применение которых нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны.Как пояснили в ведомстве, речь идет о позициях 72-й механизированной бригады ВСУ. Российские военнослужащие нашли там более 50 мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить."Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", — подчеркнули в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809901332.html
донецкая народная республика
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Артемовск
09:21 16.08.2022 (обновлено: 11:29 16.08.2022)
 
На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины

На оставленных ВСУ позициях под Артемовском обнаружили запрещенные французские мины EMP F2

© Минобороны РоссииФранцузские мины EMP F2, обнаруженные под Артемовском. Кадр видео
Французские мины EMP F2, обнаруженные под Артемовском. Кадр видео
© Минобороны России
Французские мины EMP F2, обнаруженные под Артемовском. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После отступления украинских войск из-под Артемовска там обнаружили французские противотанковые мины, применение которых нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о позициях 72-й механизированной бригады ВСУ. Российские военнослужащие нашли там более 50 мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить.
"Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", — подчеркнули в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаАртемовск
 
 
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