https://ria.ru/20220816/miny-1809898675.html

На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины

На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины - РИА Новости, 16.08.2022

На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины

После отступления украинских войск из-под Артемовска там обнаружили французские противотанковые мины, применение которых нарушает Женевскую конвенцию, заявили в РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:21

2022-08-16T09:21

2022-08-16T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После отступления украинских войск из-под Артемовска там обнаружили французские противотанковые мины, применение которых нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны.Как пояснили в ведомстве, речь идет о позициях 72-й механизированной бригады ВСУ. Российские военнослужащие нашли там более 50 мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить."Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", — подчеркнули в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809901332.html

донецкая народная республика

артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, артемовск