09:21 16.08.2022 (обновлено: 11:29 16.08.2022)
На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины
На оставленных ВСУ позициях под Артемовском обнаружили запрещенные французские мины EMP F2
© Минобороны РоссииФранцузские мины EMP F2, обнаруженные под Артемовском. Кадр видео
© Минобороны России
Французские мины EMP F2, обнаруженные под Артемовском. Кадр видео
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После отступления украинских войск из-под Артемовска там обнаружили французские противотанковые мины, применение которых нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о позициях 72-й механизированной бригады ВСУ. Российские военнослужащие нашли там более 50 мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить.
"Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", — подчеркнули в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.