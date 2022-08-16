https://ria.ru/20220816/migranty-1810072251.html

Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу

Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу - РИА Новости, 16.08.2022

Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу

Турция под угрозой насилия заставляет нелегальных мигрантов переправляться через границу в Грецию, утверждает министр по делам миграции и убежища Греции Нотис... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:54

2022-08-16T17:54

2022-08-16T17:54

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АФИНЫ, 16 авг – РИА Новости. Турция под угрозой насилия заставляет нелегальных мигрантов переправляться через границу в Грецию, утверждает министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис, такое заявление он сделал во время посещения пограничного района Эврос.Митаракис во вторник утром посетил центр приема и идентификации мигрантов на заставе Филаки на Эвросе, где находятся мигранты, обнаруженные ранее. Несколько дней назад около 40 мигрантов оказались на острове на пограничной реке Эврос между Турцией и Грецией. Пятилетняя девочка умерла после того, как ее ужалил скорпион. Тело девочки несколько дней держали в воде реки из-за невозможности ее похоронить. Власти Греции заявляли, что ничего не знают о группе мигрантов, поскольку те находились на турецкой территории, но в понедельник вечером полиция Греции сообщила, что обнаружила группу из 38 сирийских мигрантов.Митаракис после посещения центра рассказал, что в группе 35 сирийцев и трое палестинцев, у всех очень хорошее состояние здоровья, одна беременная женщина была переведена в больницу в профилактических целях."Согласно их заявлению, они проникли на греческую территорию 14 августа, прятались в течение дня, а затем вышли. Когда их обнаружили греческие власти, они были немедленно переведены сюда, на заставу, мы оказали медицинскую помощь, все они находятся в очень хорошем состоянии. Одна беременная женщина была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности", - сказал греческий министр."Очень важный момент, вытекающий из их заявлений, заключается в том, что они пришли с турецкого берега реки и были вытеснены к островку турецкими властями. Официально турецкие власти арестовали этих мигрантов на территории Турции, они не предоставили им право обратиться за международной защитой, как это обязана сделать Турция в соответствии с международным правом. Вместо этого турецкая жандармерия привезла их на берег реки Эврос и, угрожая насилием, заставила перебраться в Грецию", - заявил министр по делам миграции.Он сообщил, что, согласно показаниям, пятилетний ребенок погиб на турецкой территории."Мы будем действовать через Международный Красный Крест и Красный Полумесяц, чтобы тело ребенка было найдено на турецком островке и могло быть достойно похоронено его семьей", - сказал Митаракис.Накануне министр заявлял, что Греция не намерена менять политику в отношении мигрантов и власти не намерены обращать внимание на протесты против жесткой политики в отношении мигрантов. По его словам, греки ощутили на себе последствия политики открытых границ левого правительства, и требуют охраны границ, как это предусмотрено международным правом.

https://ria.ru/20220810/migranty-1808483090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, турция