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Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу - РИА Новости, 16.08.2022
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Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу
Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу
Турция под угрозой насилия заставляет нелегальных мигрантов переправляться через границу в Грецию, утверждает министр по делам миграции и убежища Греции Нотис... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:54
2022-08-16T17:54
в мире
греция
турция
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АФИНЫ, 16 авг – РИА Новости. Турция под угрозой насилия заставляет нелегальных мигрантов переправляться через границу в Грецию, утверждает министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис, такое заявление он сделал во время посещения пограничного района Эврос.Митаракис во вторник утром посетил центр приема и идентификации мигрантов на заставе Филаки на Эвросе, где находятся мигранты, обнаруженные ранее. Несколько дней назад около 40 мигрантов оказались на острове на пограничной реке Эврос между Турцией и Грецией. Пятилетняя девочка умерла после того, как ее ужалил скорпион. Тело девочки несколько дней держали в воде реки из-за невозможности ее похоронить. Власти Греции заявляли, что ничего не знают о группе мигрантов, поскольку те находились на турецкой территории, но в понедельник вечером полиция Греции сообщила, что обнаружила группу из 38 сирийских мигрантов.Митаракис после посещения центра рассказал, что в группе 35 сирийцев и трое палестинцев, у всех очень хорошее состояние здоровья, одна беременная женщина была переведена в больницу в профилактических целях."Согласно их заявлению, они проникли на греческую территорию 14 августа, прятались в течение дня, а затем вышли. Когда их обнаружили греческие власти, они были немедленно переведены сюда, на заставу, мы оказали медицинскую помощь, все они находятся в очень хорошем состоянии. Одна беременная женщина была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности", - сказал греческий министр."Очень важный момент, вытекающий из их заявлений, заключается в том, что они пришли с турецкого берега реки и были вытеснены к островку турецкими властями. Официально турецкие власти арестовали этих мигрантов на территории Турции, они не предоставили им право обратиться за международной защитой, как это обязана сделать Турция в соответствии с международным правом. Вместо этого турецкая жандармерия привезла их на берег реки Эврос и, угрожая насилием, заставила перебраться в Грецию", - заявил министр по делам миграции.Он сообщил, что, согласно показаниям, пятилетний ребенок погиб на турецкой территории."Мы будем действовать через Международный Красный Крест и Красный Полумесяц, чтобы тело ребенка было найдено на турецком островке и могло быть достойно похоронено его семьей", - сказал Митаракис.Накануне министр заявлял, что Греция не намерена менять политику в отношении мигрантов и власти не намерены обращать внимание на протесты против жесткой политики в отношении мигрантов. По его словам, греки ощутили на себе последствия политики открытых границ левого правительства, и требуют охраны границ, как это предусмотрено международным правом.
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в мире, греция, турция
В мире, Греция, Турция
17:54 16.08.2022
 
Власти Греции обвинили Турцию в переправке мигрантов через границу

Власти Греции обвинили Турцию в насильной переправке нелегальных мигрантов через границу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБеженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 16 авг – РИА Новости. Турция под угрозой насилия заставляет нелегальных мигрантов переправляться через границу в Грецию, утверждает министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис, такое заявление он сделал во время посещения пограничного района Эврос.
Митаракис во вторник утром посетил центр приема и идентификации мигрантов на заставе Филаки на Эвросе, где находятся мигранты, обнаруженные ранее. Несколько дней назад около 40 мигрантов оказались на острове на пограничной реке Эврос между Турцией и Грецией. Пятилетняя девочка умерла после того, как ее ужалил скорпион. Тело девочки несколько дней держали в воде реки из-за невозможности ее похоронить. Власти Греции заявляли, что ничего не знают о группе мигрантов, поскольку те находились на турецкой территории, но в понедельник вечером полиция Греции сообщила, что обнаружила группу из 38 сирийских мигрантов.
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Митаракис после посещения центра рассказал, что в группе 35 сирийцев и трое палестинцев, у всех очень хорошее состояние здоровья, одна беременная женщина была переведена в больницу в профилактических целях.
"Согласно их заявлению, они проникли на греческую территорию 14 августа, прятались в течение дня, а затем вышли. Когда их обнаружили греческие власти, они были немедленно переведены сюда, на заставу, мы оказали медицинскую помощь, все они находятся в очень хорошем состоянии. Одна беременная женщина была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности", - сказал греческий министр.
"Очень важный момент, вытекающий из их заявлений, заключается в том, что они пришли с турецкого берега реки и были вытеснены к островку турецкими властями. Официально турецкие власти арестовали этих мигрантов на территории Турции, они не предоставили им право обратиться за международной защитой, как это обязана сделать Турция в соответствии с международным правом. Вместо этого турецкая жандармерия привезла их на берег реки Эврос и, угрожая насилием, заставила перебраться в Грецию", - заявил министр по делам миграции.
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Он сообщил, что, согласно показаниям, пятилетний ребенок погиб на турецкой территории.
"Мы будем действовать через Международный Красный Крест и Красный Полумесяц, чтобы тело ребенка было найдено на турецком островке и могло быть достойно похоронено его семьей", - сказал Митаракис.
Накануне министр заявлял, что Греция не намерена менять политику в отношении мигрантов и власти не намерены обращать внимание на протесты против жесткой политики в отношении мигрантов. По его словам, греки ощутили на себе последствия политики открытых границ левого правительства, и требуют охраны границ, как это предусмотрено международным правом.
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