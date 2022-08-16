https://ria.ru/20220816/metro-1810072719.html

Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику

Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 16.08.2022

Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику

Движение по Сокольнической линии метро Москвы осуществляется по графику после проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:57

2022-08-16T17:57

2022-08-16T18:01

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение по Сокольнической линии метро Москвы осуществляется по графику после проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.Ранее во вторник на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.

https://ria.ru/20220816/metro-1810063940.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен