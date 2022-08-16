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Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 16.08.2022
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Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику
Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 16.08.2022
Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику
Движение по Сокольнической линии метро Москвы осуществляется по графику после проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:57
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москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение по Сокольнической линии метро Москвы осуществляется по графику после проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.Ранее во вторник на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
17:57 16.08.2022 (обновлено: 18:01 16.08.2022)
 
Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику

Движение на Сокольнической линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир проходит через турникет
Пассажир проходит через турникет - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир проходит через турникет. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение по Сокольнической линии метро Москвы осуществляется по графику после проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.
Информационный стикер Более свободный вагон на станции метро Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
17:27
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
 
МоскваМосковский метрополитен
 
 
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