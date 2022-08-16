https://ria.ru/20220816/metro-1810072719.html
Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику
Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 16.08.2022
Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику
Движение по Сокольнической линии метро Москвы осуществляется по графику после проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:57
2022-08-16T17:57
2022-08-16T18:01
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение по Сокольнической линии метро Москвы осуществляется по графику после проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.Ранее во вторник на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.
https://ria.ru/20220816/metro-1810063940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
17:57 16.08.2022 (обновлено: 18:01 16.08.2022)
Движение по красной ветке московского метро осуществляется по графику
Движение на Сокольнической линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком