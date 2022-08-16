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На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов - РИА Новости, 16.08.2022
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На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов - РИА Новости, 16.08.2022
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
Интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро временно увеличены из-за проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:27
2022-08-16T17:27
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро временно увеличены из-за проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
17:27 16.08.2022
 
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов

На красной ветке метро увеличили интервал движения поездов из-за проверки состава

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнформационный стикер "Более свободный вагон" на станции метро "Пушкинская" Московского метрополитена
Информационный стикер Более свободный вагон на станции метро Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро временно увеличены из-за проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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