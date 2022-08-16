https://ria.ru/20220816/metro-1810063940.html
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов - РИА Новости, 16.08.2022
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
Интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро временно увеличены из-за проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:27
2022-08-16T17:27
2022-08-16T17:27
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798665_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_074250473286247503bf2c89aeb8b812.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро временно увеличены из-за проверки состава, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220816/napadenie-1810058475.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798665_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_84bd49f604cc336fac45508c74bbc783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
На красной ветке московского метро увеличили интервал движения поездов
На красной ветке метро увеличили интервал движения поездов из-за проверки состава