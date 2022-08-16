https://ria.ru/20220816/medvedev-1809994968.html
Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"
Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник прибыл в парк "Патриот", где проходит военно-технический форум... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:12
2022-08-16T14:12
2022-08-16T14:12
безопасность
патриот
форум "армия-2022"
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник прибыл в парк "Патриот", где проходит военно-технический форум "Армия-2022".Он осмотрит перспективные образцы техники и вооружений.В частности, замглавы Совбеза представят экспозиции Роскосмоса, технополиса "ЭРА", Алмаз-Антея, "Уралвагонзавода", "Калашникова", Росатома и АО "Высокоточные комплексы". Медведев также посетит многофункциональный огневой центр на территории "Патриота".
https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_cf56ec4907adada691a0cdf5cfe5f5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, патриот, форум "армия-2022", россия, дмитрий медведев
Безопасность, Патриот, Форум "Армия-2022", Россия, Дмитрий Медведев
Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"
Зампред Совбеза Медведев прибыл в парк "Патриот" на военно-технический форум "Армия-2022"