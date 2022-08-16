https://ria.ru/20220816/medvedev-1809994968.html

Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"

Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022" - РИА Новости, 16.08.2022

Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник прибыл в парк "Патриот", где проходит военно-технический форум... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:12

2022-08-16T14:12

2022-08-16T14:12

безопасность

патриот

форум "армия-2022"

россия

дмитрий медведев

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник прибыл в парк "Патриот", где проходит военно-технический форум "Армия-2022".Он осмотрит перспективные образцы техники и вооружений.В частности, замглавы Совбеза представят экспозиции Роскосмоса, технополиса "ЭРА", Алмаз-Антея, "Уралвагонзавода", "Калашникова", Росатома и АО "Высокоточные комплексы". Медведев также посетит многофункциональный огневой центр на территории "Патриота".

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, патриот, форум "армия-2022", россия, дмитрий медведев