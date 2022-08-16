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Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
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Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"
Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник прибыл в парк "Патриот", где проходит военно-технический форум... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:12
2022-08-16T14:12
безопасность
патриот
форум "армия-2022"
россия
дмитрий медведев
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник прибыл в парк "Патриот", где проходит военно-технический форум "Армия-2022".Он осмотрит перспективные образцы техники и вооружений.В частности, замглавы Совбеза представят экспозиции Роскосмоса, технополиса "ЭРА", Алмаз-Антея, "Уралвагонзавода", "Калашникова", Росатома и АО "Высокоточные комплексы". Медведев также посетит многофункциональный огневой центр на территории "Патриота".
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безопасность, патриот, форум "армия-2022", россия, дмитрий медведев
Безопасность, Патриот, Форум "Армия-2022", Россия, Дмитрий Медведев
14:12 16.08.2022
 
Медведев прибыл в парк "Патриот" на форум "Армия-2022"

Зампред Совбеза Медведев прибыл в парк "Патриот" на военно-технический форум "Армия-2022"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник прибыл в парк "Патриот", где проходит военно-технический форум "Армия-2022".
Он осмотрит перспективные образцы техники и вооружений.
В частности, замглавы Совбеза представят экспозиции Роскосмоса, технополиса "ЭРА", Алмаз-Антея, "Уралвагонзавода", "Калашникова", Росатома и АО "Высокоточные комплексы". Медведев также посетит многофункциональный огневой центр на территории "Патриота".
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 21:05
"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022"
 
БезопасностьПатриотФорум "Армия-2022"РоссияДмитрий Медведев
 
 
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