https://ria.ru/20220816/magate-1810080078.html

Макрон обсудил с Зеленским работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Макрон обсудил с Зеленским работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Макрон обсудил с Зеленским работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с Владимиром Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС, говорится в коммюнике... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:38

2022-08-16T18:38

2022-08-16T18:38

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с Владимиром Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон во вторник провел телефонный разговор с Зеленским. По данным французских СМИ, беседа длилась 1 час 20 минут. Как сообщил Елисейский дворец, главной темой разговора стала ситуация вокруг Запорожской АЭС."Президент республики выразил поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ по скорейшей отправке миссии на место (Запорожскую АЭС - ред.), и президенты двух стран обсудили условия такой миссии", - говорится в коммюнике. Отмечается, что стороны обсудили экспорт украинского зерна и приветствовали в этом контексте продолжение работы соглашения, предусматривающего вывоз зерна по морю из порта Одессы."Франция также продолжает поддерживать европейские усилия по "маршрутам солидарности" по экспорту украинского зерна автомобильным и речным транспортом", - добавили в Елисейском дворце. Сообщается, что благодаря этим усилиям в июле с Украины удалось экспортировать 2,8 миллиона тонн зерна.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220812/aes-1809146865.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html

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в мире, стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), энергодар, россия, магатэ, киев