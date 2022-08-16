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Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным - РИА Новости, 16.08.2022
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Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным
Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:20
2022-08-16T18:20
в мире
литва
гродненская область
белоруссия
белорусская аэс
игналинская аэс
евросоюз
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад.Единственная в Литве Игналинская АЭС была закрыта по требованию Евросоюза в 2009 году, после чего начались работы по ее выводу из эксплуатации. Эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения Литвы, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики. Завершить работы по закрытию ИАЭС планируется в 2038 году, общая стоимость работ составляет 3,316 миллиарда евро.Взамен закрывающейся Игналинской АЭС планировалось построить АЭС в соседнем с Игналиной городе Висагинасе, однако проект был приостановлен еще на этапе проектирования и поиска инвесторов.В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.
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в мире, литва, гродненская область, белоруссия, белорусская аэс, игналинская аэс, евросоюз
В мире, Литва, Гродненская область, Белоруссия, Белорусская АЭС, Игналинская АЭС, Евросоюз
18:20 16.08.2022
 
Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным

Глава Минэнерго Литвы Крейвис назвал решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад.
"Цена Висагинской атомной электростанции проектировалась на уровне 69 евро за мегаватт-час. Сегодня цены на рынке в шесть-семь раз выше. Плюс есть Островецкая АЭС (Белорусская АЭС, против строительства которой выступала Литва - ред.). Если бы была Висагинская - не было бы Островецкой. С точки зрения безопасности, я думаю, это решение (заморозить проект - ред.) было сомнительным. Думаю, что немало ошибочного было в то время в политическом пространстве", - приводит слова Крейвиса.
Единственная в Литве Игналинская АЭС была закрыта по требованию Евросоюза в 2009 году, после чего начались работы по ее выводу из эксплуатации. Эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения Литвы, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики. Завершить работы по закрытию ИАЭС планируется в 2038 году, общая стоимость работ составляет 3,316 миллиарда евро.
Взамен закрывающейся Игналинской АЭС планировалось построить АЭС в соседнем с Игналиной городе Висагинасе, однако проект был приостановлен еще на этапе проектирования и поиска инвесторов.
В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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