https://ria.ru/20220816/litva-1810076772.html

Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным

Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным - РИА Новости, 16.08.2022

Власти Литвы назвали решение о заморозке стройки АЭС в стране сомнительным

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:20

2022-08-16T18:20

2022-08-16T18:20

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белорусская аэс

игналинская аэс

евросоюз

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад.Единственная в Литве Игналинская АЭС была закрыта по требованию Евросоюза в 2009 году, после чего начались работы по ее выводу из эксплуатации. Эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения Литвы, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики. Завершить работы по закрытию ИАЭС планируется в 2038 году, общая стоимость работ составляет 3,316 миллиарда евро.Взамен закрывающейся Игналинской АЭС планировалось построить АЭС в соседнем с Игналиной городе Висагинасе, однако проект был приостановлен еще на этапе проектирования и поиска инвесторов.В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.

https://ria.ru/20220808/inflyatsiya-1808037414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, литва, гродненская область, белоруссия, белорусская аэс, игналинская аэс, евросоюз