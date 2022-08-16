https://ria.ru/20220816/latviya-1810092989.html
Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ
Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ - РИА Новости, 16.08.2022
Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ
Власти Латвии не будут продлевать вид на жительство россиянам и ограничат въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:43
2022-08-16T19:43
2022-08-16T20:51
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Латвии не будут продлевать вид на жительство россиянам и ограничат въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш."Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД", — написал он в Twitter.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия
19:43 16.08.2022 (обновлено: 20:51 16.08.2022)
Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ
Премьер Латвии Кариньш: власти "концептуально договорились" не продлевать россиянам ВНЖ