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Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ - РИА Новости, 16.08.2022
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Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ
Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ - РИА Новости, 16.08.2022
Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ
Власти Латвии не будут продлевать вид на жительство россиянам и ограничат въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:43
2022-08-16T20:51
в мире
латвия
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Латвии не будут продлевать вид на жительство россиянам и ограничат въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш."Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России ​​и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД", — написал он в Twitter.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
19:43 16.08.2022 (обновлено: 20:51 16.08.2022)
 
Латвия ограничит въезд для россиян и перестанет продлевать ВНЖ

Премьер Латвии Кариньш: власти "концептуально договорились" не продлевать россиянам ВНЖ

© AFP 2022 / Christophe Petit TessonПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Christophe Petit Tesson
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Латвии не будут продлевать вид на жительство россиянам и ограничат въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России ​​и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД", — написал он в Twitter.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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