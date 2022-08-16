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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 16.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля

Рубль умеренно укрепился во вторник к доллару и евро: доллар снизился до 60,9 рубля, евро - до 62,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:45

2022-08-16T19:45

2022-08-16T21:33

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Рубль умеренно укрепился во вторник к доллару и евро: доллар снизился до 60,9 рубля, евро - до 62,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 32 копейки - до 60,9 рубля, евро - на 23 копейки, до 62,12 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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