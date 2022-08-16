https://ria.ru/20220816/kurs-1810093624.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 16.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Рубль умеренно укрепился во вторник к доллару и евро: доллар снизился до 60,9 рубля, евро - до 62,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:45
2022-08-16T19:45
2022-08-16T21:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
россия
валюта
динамика курсов валют
московская биржа
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Рубль умеренно укрепился во вторник к доллару и евро: доллар снизился до 60,9 рубля, евро - до 62,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 32 копейки - до 60,9 рубля, евро - на 23 копейки, до 62,12 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, россия, валюта, динамика курсов валют, московская биржа, курс доллара, рубль, курс рубля, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Экономика, Россия, Валюта, Динамика курсов валют, Московская биржа, Курс доллара, Рубль, Курс рубля, евро
19:45 16.08.2022 (обновлено: 21:33 16.08.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 16 августа упал до 60,9 рубля, евро — до 62,12