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Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира" - РИА Новости, 16.08.2022
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Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира"
Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира" - РИА Новости, 16.08.2022
Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира"
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* заявил, что стал министром иностранных дел, чтобы "завоевать мир". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:07
2022-08-16T23:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
гордон
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* заявил, что стал министром иностранных дел, чтобы "завоевать мир"."Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. &lt;…&gt; Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", — признался он.Формулировку "завоевать мир" в ходе беседы предложил журналист, министру она пришлась по душе. Кулеба добавил, что Владимир Зеленский полностью поддерживает его стремление, и они "на одной волне".Также глава украинского МИД посетовал, что некоторые западные страны ждут, когда киевские власти будут готовы сдаться, чтобы все проблемы решились сами собой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, гордон, дмитрий кулеба, австралия
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Гордон, Дмитрий Кулеба, Австралия
15:07 16.08.2022 (обновлено: 23:00 16.08.2022)
 
Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира"

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что стал министром для "завоевания мира"

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* заявил, что стал министром иностранных дел, чтобы "завоевать мир".
"Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", — признался он.
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Формулировку "завоевать мир" в ходе беседы предложил журналист, министру она пришлась по душе. Кулеба добавил, что Владимир Зеленский полностью поддерживает его стремление, и они "на одной волне".
Также глава украинского МИД посетовал, что некоторые западные страны ждут, когда киевские власти будут готовы сдаться, чтобы все проблемы решились сами собой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГордонДмитрий КулебаАвстралия
 
 
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