https://ria.ru/20220816/kuleba-1810014627.html

Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира"

Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира" - РИА Новости, 16.08.2022

Кулеба рассказал о планах Украины по "завоеванию мира"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* заявил, что стал министром иностранных дел, чтобы "завоевать мир". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:07

2022-08-16T15:07

2022-08-16T23:00

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россия

владимир зеленский

гордон

дмитрий кулеба

австралия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* заявил, что стал министром иностранных дел, чтобы "завоевать мир"."Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", — признался он.Формулировку "завоевать мир" в ходе беседы предложил журналист, министру она пришлась по душе. Кулеба добавил, что Владимир Зеленский полностью поддерживает его стремление, и они "на одной волне".Также глава украинского МИД посетовал, что некоторые западные страны ждут, когда киевские власти будут готовы сдаться, чтобы все проблемы решились сами собой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, владимир зеленский, гордон, дмитрий кулеба, австралия