https://ria.ru/20220816/krym-1810070507.html

Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим

Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим - РИА Новости, 16.08.2022

Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов в воинской части на севере Крыма, стоит киевский... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:49

2022-08-16T17:49

2022-08-16T17:49

происшествия

украина

россия

республика крым

михаил шеремет

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джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов в воинской части на севере Крыма, стоит киевский режим, что в очередной раз доказывает целесообразность дальнейшего проведения спецоперации на Украине.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека. По факту ЧП на военном складе возбуждено уголовное дело."За диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов на севере Крыма, стоит киевский режим. Все причастные к попыткам пошатнуть мирный уклад жизни в Крыму будут установлены и наказаны по всей строгости закона. Все это в очередной раз доказывает целесообразность дальнейшего проведения спецоперации на Украине и освобождения ее территорий, чтобы как можно дальше отодвинуть от границ России украинский режим террора", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, после случившего должны быть сделаны выводы в части большей маскировки и защиты мест хранения боеприпасов.

https://ria.ru/20220816/vzryv-1809971243.html

украина

россия

республика крым

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, россия, республика крым, михаил шеремет, госдума рф, джанкой