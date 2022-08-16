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Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим - РИА Новости, 16.08.2022
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Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим
Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим - РИА Новости, 16.08.2022
Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов в воинской части на севере Крыма, стоит киевский... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:49
2022-08-16T17:49
происшествия
украина
россия
республика крым
михаил шеремет
госдума рф
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов в воинской части на севере Крыма, стоит киевский режим, что в очередной раз доказывает целесообразность дальнейшего проведения спецоперации на Украине.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека. По факту ЧП на военном складе возбуждено уголовное дело."За диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов на севере Крыма, стоит киевский режим. Все причастные к попыткам пошатнуть мирный уклад жизни в Крыму будут установлены и наказаны по всей строгости закона. Все это в очередной раз доказывает целесообразность дальнейшего проведения спецоперации на Украине и освобождения ее территорий, чтобы как можно дальше отодвинуть от границ России украинский режим террора", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, после случившего должны быть сделаны выводы в части большей маскировки и защиты мест хранения боеприпасов.
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украина
россия
республика крым
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происшествия, украина, россия, республика крым, михаил шеремет, госдума рф, джанкой
Происшествия, Украина, Россия, Республика Крым, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Джанкой
17:49 16.08.2022
 
Депутат Госдумы заявил, что за диверсией в Крыму стоит киевский режим

Депутат Госдумы Шеремет: за ЧП с детонацией боеприпасов в Крыму стоит киевский режим

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДым в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
Дым в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Дым в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов в воинской части на севере Крыма, стоит киевский режим, что в очередной раз доказывает целесообразность дальнейшего проведения спецоперации на Украине.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека. По факту ЧП на военном складе возбуждено уголовное дело.
"За диверсией, повлекшей детонацию боеприпасов на севере Крыма, стоит киевский режим. Все причастные к попыткам пошатнуть мирный уклад жизни в Крыму будут установлены и наказаны по всей строгости закона. Все это в очередной раз доказывает целесообразность дальнейшего проведения спецоперации на Украине и освобождения ее территорий, чтобы как можно дальше отодвинуть от границ России украинский режим террора", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, после случившего должны быть сделаны выводы в части большей маскировки и защиты мест хранения боеприпасов.
Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП
Вчера, 12:56
Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия
 
ПроисшествияУкраинаРоссияРеспублика КрымМихаил ШереметГосдума РФДжанкой
 
 
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