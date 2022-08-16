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В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути - РИА Новости, 16.08.2022
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В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути
В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути - РИА Новости, 16.08.2022
В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути
Железнодорожные пути, поврежденные после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, уже восстановили, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:16
2022-08-16T17:31
происшествия
республика крым
джанкой
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Железнодорожные пути, поврежденные после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, уже восстановили, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Но поезда на этом участке пока не ходят, добавил он.Железнодорожное сообщение в Джанкойском районе было прервано из-за того, что пути получили повреждение из-за разлета снарядов при детонации боеприпасов на складе в селе Майское. По информации оператора железнодорожных перевозок "ГранСервисЭкспресс", всего задерживаются семь пассажирских составов: шесть — в направлении Крыма, один — из него. По словам Аксенова, поезда будут останавливаться под Феодосией, откуда людей развезут к местам назначения на автобусах.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. При этом пострадали двое гражданских. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. Военные принимают меры по тушению пожара и выяснению причин взрывов.
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республика крым
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происшествия, республика крым, джанкой, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Джанкой, Сергей Аксенов (политик)
12:16 16.08.2022 (обновлено: 17:31 16.08.2022)
 
В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути

Аксенов: в Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района, где идут восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское
Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района, где идут восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района, где идут восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Железнодорожные пути, поврежденные после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, уже восстановили, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
Но поезда на этом участке пока не ходят, добавил он.

"Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", — пояснил Аксенов.

Железнодорожное сообщение в Джанкойском районе было прервано из-за того, что пути получили повреждение из-за разлета снарядов при детонации боеприпасов на складе в селе Майское. По информации оператора железнодорожных перевозок "ГранСервисЭкспресс", всего задерживаются семь пассажирских составов: шесть — в направлении Крыма, один — из него. По словам Аксенова, поезда будут останавливаться под Феодосией, откуда людей развезут к местам назначения на автобусах.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. При этом пострадали двое гражданских. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. Военные принимают меры по тушению пожара и выяснению причин взрывов.
Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП
Вчера, 12:26
В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы
 
ПроисшествияРеспублика КрымДжанкойСергей Аксенов (политик)
 
 
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