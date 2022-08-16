https://ria.ru/20220816/krym-1809955607.html

В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути

В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути - РИА Новости, 16.08.2022

В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути

Железнодорожные пути, поврежденные после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, уже восстановили, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:16

2022-08-16T12:16

2022-08-16T17:31

происшествия

республика крым

джанкой

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Железнодорожные пути, поврежденные после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, уже восстановили, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Но поезда на этом участке пока не ходят, добавил он.Железнодорожное сообщение в Джанкойском районе было прервано из-за того, что пути получили повреждение из-за разлета снарядов при детонации боеприпасов на складе в селе Майское. По информации оператора железнодорожных перевозок "ГранСервисЭкспресс", всего задерживаются семь пассажирских составов: шесть — в направлении Крыма, один — из него. По словам Аксенова, поезда будут останавливаться под Феодосией, откуда людей развезут к местам назначения на автобусах.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. При этом пострадали двое гражданских. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. Военные принимают меры по тушению пожара и выяснению причин взрывов.

https://ria.ru/20220816/vzryvy-1809959396.html

республика крым

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, джанкой, сергей аксенов (политик)