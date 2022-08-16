https://ria.ru/20220816/krym-1809934646.html

В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов

В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов - РИА Новости, 16.08.2022

В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов

Семь пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть - в направлении Крыма, один - из... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:22

2022-08-16T11:22

2022-08-16T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Семь пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть - в направлении Крыма, один - из Крыма, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГранСервисЭкспресс"."В настоящий момент в районе станции Азовская (Джанкойский район - ред.) приостановлено движение поездов. Задерживаются 7 составов (6 в Крым, 1 из Крыма)", - сообщили в компании.Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами, сообщили в компании.Участок железной дороги в районе Джанкоя на севере Крыма незначительно поврежден в результате разлета боеприпасов, ведутся восстановительные работы, сообщил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В свою очередь, в Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.

https://ria.ru/20220816/poezda-1809922193.html

https://ria.ru/20220816/postradavshie-1809904281.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм