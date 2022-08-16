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В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220816/krym-1809934646.html
В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов
В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов - РИА Новости, 16.08.2022
В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов
Семь пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть - в направлении Крыма, один - из... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:22
2022-08-16T15:09
россия
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Семь пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть - в направлении Крыма, один - из Крыма, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГранСервисЭкспресс"."В настоящий момент в районе станции Азовская (Джанкойский район - ред.) приостановлено движение поездов. Задерживаются 7 составов (6 в Крым, 1 из Крыма)", - сообщили в компании.Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами, сообщили в компании.Участок железной дороги в районе Джанкоя на севере Крыма незначительно поврежден в результате разлета боеприпасов, ведутся восстановительные работы, сообщил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В свою очередь, в Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.
https://ria.ru/20220816/poezda-1809922193.html
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россия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Россия, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Туризм, Новости - Туризм
11:22 16.08.2022 (обновлено: 15:09 16.08.2022)
 
В Крыму из-за ЧП в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов

В Крыму из-за детонации боеприпасов в Джанкое задерживаются семь пассажирских поездов

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкРемонтная бригада восстанавливает железнодорожные пути возле села Азовское, поврежденные в результате детонации боеприпасов в селе Майское
Ремонтная бригада восстанавливает железнодорожные пути возле села Азовское, поврежденные в результате детонации боеприпасов в селе Майское - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Ремонтная бригада восстанавливает железнодорожные пути возле села Азовское, поврежденные в результате детонации боеприпасов в селе Майское
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Семь пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть - в направлении Крыма, один - из Крыма, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГранСервисЭкспресс".
"В настоящий момент в районе станции Азовская (Джанкойский район - ред.) приостановлено движение поездов. Задерживаются 7 составов (6 в Крым, 1 из Крыма)", - сообщили в компании.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:48
Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым
Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами, сообщили в компании.
Участок железной дороги в районе Джанкоя на севере Крыма незначительно поврежден в результате разлета боеприпасов, ведутся восстановительные работы, сообщил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В свою очередь, в Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.
Автомобили скорой помощи в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
09:49
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов
 
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