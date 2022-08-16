https://ria.ru/20220816/krym-1809892612.html

Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе

Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе - РИА Новости, 16.08.2022

Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе

Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы, сообщил советник... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:48

2022-08-16T08:48

2022-08-16T08:48

происшествия

джанкой

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. При этом он не пояснял, о каком происшествии идет речь."Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района выясняются. На месте работают все республиканские службы. Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

джанкой

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, джанкой, сергей аксенов (политик), республика крым