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Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе - РИА Новости, 16.08.2022
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Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе
Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе
Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы, сообщил советник... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:48
2022-08-16T08:48
происшествия
джанкой
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. При этом он не пояснял, о каком происшествии идет речь."Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района выясняются. На месте работают все республиканские службы. Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
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происшествия, джанкой, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
08:48 16.08.2022
 
Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе

Советник главы Крыма Крючков: обстоятельства инцидента в Джанкойском районе выясняются

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Крыму
Линии электропередач в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. При этом он не пояснял, о каком происшествии идет речь.
"Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района выясняются. На месте работают все республиканские службы. Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияДжанкойСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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