https://ria.ru/20220816/krym-1809892612.html
Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе
Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе
Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы, сообщил советник... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:48
2022-08-16T08:48
2022-08-16T08:48
происшествия
джанкой
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588547683_0:25:2911:1662_1920x0_80_0_0_cf5c485bbfd463c295c4e78bb89cf8bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. При этом он не пояснял, о каком происшествии идет речь."Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района выясняются. На месте работают все республиканские службы. Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
джанкой
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588547683_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2c49e74c5b2f9e88cc6f8fa9d973e095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джанкой, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Власти Крыма выясняют обстоятельства инцидента в Джанкойском районе
Советник главы Крыма Крючков: обстоятельства инцидента в Джанкойском районе выясняются