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Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма
Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма - РИА Новости, 16.08.2022
Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:14
2022-08-16T08:14
2022-08-16T14:37
происшествия
джанкой
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия.Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в шесть часов утра во вторник. Идет устранение последствий."Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации", — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Он не пояснил, о каком происшествии идет речь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джанкой, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Джанкой, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
08:14 16.08.2022 (обновлено: 14:37 16.08.2022)
Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма
Глава Крыма Аксенов выехал на место происшествия в село Майское Джанкойского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия.
Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в шесть часов утра во вторник. Идет устранение последствий.
"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации", — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Он не пояснил, о каком происшествии идет речь.