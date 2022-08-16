https://ria.ru/20220816/krym-1809891083.html

Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма

Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма - РИА Новости, 16.08.2022

Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:14

2022-08-16T08:14

2022-08-16T14:37

происшествия

джанкой

республика крым

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия.Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в шесть часов утра во вторник. Идет устранение последствий."Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации", — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Он не пояснил, о каком происшествии идет речь.

джанкой

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, джанкой, республика крым, сергей аксенов (политик)