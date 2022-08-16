https://ria.ru/20220816/krym-1809875727.html

Зеленский заявил о создании "консультативного совета по деоккупации Крыма"

Зеленский заявил о создании "консультативного совета по деоккупации Крыма" - РИА Новости, 16.08.2022

Зеленский заявил о создании "консультативного совета по деоккупации Крыма"

Владимир Зеленский заявил, что в понедельник на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T01:44

2022-08-16T01:44

2022-08-16T01:44

специальная военная операция на украине

сергей лавров

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в понедельник на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма"."Я провел встречу о подготовке к "Крымской платформе". Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.В прошлом году саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220815/zelenskiy-1809681115.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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сергей лавров, владимир путин, россия, украина, киев, оон