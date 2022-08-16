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В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света
В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света - РИА Новости, 16.08.2022
В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света
Аварийное отключение электроэнергии произошло во вторник днем в Карасунском округе региональной столицы Кубани, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:17
2022-08-16T15:17
2022-08-16T15:31
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло во вторник днем в Карасунском округе региональной столицы Кубани, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба в Telegram-канале."Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ХБК-153" и семь трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Старокубанская, Уральская, Селезнева, Сормовская", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации Краснодара сообщили РИА Новости о том, что в зоне отключения электроэнергии находятся около двух тысяч человек.На месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время устранения аварийной ситуации - 17.00, добавили в аварийно-диспетчерская службе НЭСК-электросети.
https://ria.ru/20220811/shkoly-1809030307.html
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происшествия, жкх, краснодар, россия
Происшествия, ЖКХ, Краснодар, Россия
15:17 16.08.2022 (обновлено: 15:31 16.08.2022)
В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света
В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света из-за повреждения кабеля