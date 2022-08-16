https://ria.ru/20220816/krasnodar-1810019247.html

В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света

В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света - РИА Новости, 16.08.2022

В Краснодаре около двух тысяч человек остались без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло во вторник днем в Карасунском округе региональной столицы Кубани, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:17

2022-08-16T15:17

2022-08-16T15:31

происшествия

жкх

краснодар

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg

КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло во вторник днем в Карасунском округе региональной столицы Кубани, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба в Telegram-канале."Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ХБК-153" и семь трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Старокубанская, Уральская, Селезнева, Сормовская", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации Краснодара сообщили РИА Новости о том, что в зоне отключения электроэнергии находятся около двух тысяч человек.На месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время устранения аварийной ситуации - 17.00, добавили в аварийно-диспетчерская службе НЭСК-электросети.

https://ria.ru/20220811/shkoly-1809030307.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, краснодар, россия