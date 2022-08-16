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Будущий премьер Сингапура опасается военного конфликта США и Китая - РИА Новости, 16.08.2022
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Будущий премьер Сингапура опасается военного конфликта США и Китая
Будущий премьер Сингапура опасается военного конфликта США и Китая - РИА Новости, 16.08.2022
Будущий премьер Сингапура опасается военного конфликта США и Китая
США и Китай при нынешних напряженных отношениях между ними могут в результате случайности вступить в вооруженный конфликт, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:38
2022-08-16T14:38
в мире
сингапур
китай
сша
ли сянь лун
нэнси пелоси
тайвань
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. США и Китай при нынешних напряженных отношениях между ними могут в результате случайности вступить в вооруженный конфликт, заявил во вторник заместитель премьер-министра Сингапура Лоренс Вонг в интервью информационному агентству Bloomberg.Вонг занимает должность заместителя премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и является его официальным преемником, одновременно возглавляя министерство финансов города-государства.Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира находятся на "очень тревожной" траектории после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и последующих военных учений Китая вокруг острова, сказал агентству Вонг."Мы уже видим начинающуюся серию решений, принимаемых обеими странами, которые будут выводить нас на все более и более опасную территорию", - сказал он.Лидеры обеих сторон отдают себе отчет в том, что отношения вокруг Тайваня накаляются, и никто из них не хочет конфликта, но роковую роль может сыграть случайность, последствия которой в обычной обстановке можно было бы легко преодолеть, считает Вонг."Как говорится, никто намеренно не хочет идти в бой, но вступить в конфликт можно и находясь в состоянии лунатического сна. И это самая большая проблема и опасность", - добавил будущий глава правительства Сингапура.Вонг привел в пример инцидент 2001 года, когда американский самолет-разведчик был вынужден приземлиться на китайском острове Хайнань после столкновения в воздухе с китайским самолетом. Тогда экипаж американского самолета был возвращен в США после того, как Вашингтон выразил сожаление о случившемся, напомнил он."Нас беспокоят такого рода происшествия "на грани", несчастные случаи и просчеты, и мы, безусловно, надеемся, что руководство обеих сторон сможет продолжать взаимодействовать друг с другом, особенно на самом высоком уровне, и что можно принимать разумные и рациональные решения, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации", - сказал сингапурский политик.США следует больше концентрировать свои усилия на торговле и экономическом сотрудничестве со странами Юго-Восточной Азии, и предложенная недавно США Индотихоокеанская рамочная программа экономического сотрудничества – это только начало, сказал он, отметив, что сейчас возникает "новый мировой порядок", при котором торговля, экономика и финансы используются, как инструменты геополитического противостояния мировых держав."Старая логика заключалась в том, что с расширением торговли мы можем смягчить геополитическое соперничество. Теперь действует другая логика: геополитика ослабляет и подрывает торговлю. И у нас это вызывает беспокойство, потому что это приведет нас к более разделенному и опасному миру", - заключил Вонг.Сингапур, выступающий за повышение роли США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одновременно ведет широкую торговлю с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером города-государства. Лидеры Сингапура в последнее время постоянно призывают США и Китай к конструктивному диалогу, с помощью которого две мировые державы могли бы понизить градус напряженности в двусторонних отношениях, так как конфликт между США и Китаем неминуемо скажется на безопасности и экономической стабильности всех менее крупных стран региона.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html
https://ria.ru/20220815/kitay-1809865460.html
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в мире, сингапур, китай, сша, ли сянь лун, нэнси пелоси, тайвань
В мире, Сингапур, Китай, США, Ли Сянь Лун, Нэнси Пелоси, Тайвань
14:38 16.08.2022
 
Будущий премьер Сингапура опасается военного конфликта США и Китая

Будущий премьер Сингапура заявил Bloomberg, что опасается военного конфликта США и Китая

© Фото : Татьяна АганинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Татьяна Аганина
Сингапур. Архивное фото
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. США и Китай при нынешних напряженных отношениях между ними могут в результате случайности вступить в вооруженный конфликт, заявил во вторник заместитель премьер-министра Сингапура Лоренс Вонг в интервью информационному агентству Bloomberg.
Вонг занимает должность заместителя премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и является его официальным преемником, одновременно возглавляя министерство финансов города-государства.
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Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира находятся на "очень тревожной" траектории после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и последующих военных учений Китая вокруг острова, сказал агентству Вонг.
"Мы уже видим начинающуюся серию решений, принимаемых обеими странами, которые будут выводить нас на все более и более опасную территорию", - сказал он.
Лидеры обеих сторон отдают себе отчет в том, что отношения вокруг Тайваня накаляются, и никто из них не хочет конфликта, но роковую роль может сыграть случайность, последствия которой в обычной обстановке можно было бы легко преодолеть, считает Вонг.
"Как говорится, никто намеренно не хочет идти в бой, но вступить в конфликт можно и находясь в состоянии лунатического сна. И это самая большая проблема и опасность", - добавил будущий глава правительства Сингапура.
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Вонг привел в пример инцидент 2001 года, когда американский самолет-разведчик был вынужден приземлиться на китайском острове Хайнань после столкновения в воздухе с китайским самолетом. Тогда экипаж американского самолета был возвращен в США после того, как Вашингтон выразил сожаление о случившемся, напомнил он.
"Нас беспокоят такого рода происшествия "на грани", несчастные случаи и просчеты, и мы, безусловно, надеемся, что руководство обеих сторон сможет продолжать взаимодействовать друг с другом, особенно на самом высоком уровне, и что можно принимать разумные и рациональные решения, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации", - сказал сингапурский политик.
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США следует больше концентрировать свои усилия на торговле и экономическом сотрудничестве со странами Юго-Восточной Азии, и предложенная недавно США Индотихоокеанская рамочная программа экономического сотрудничества – это только начало, сказал он, отметив, что сейчас возникает "новый мировой порядок", при котором торговля, экономика и финансы используются, как инструменты геополитического противостояния мировых держав.
"Старая логика заключалась в том, что с расширением торговли мы можем смягчить геополитическое соперничество. Теперь действует другая логика: геополитика ослабляет и подрывает торговлю. И у нас это вызывает беспокойство, потому что это приведет нас к более разделенному и опасному миру", - заключил Вонг.
Сингапур, выступающий за повышение роли США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одновременно ведет широкую торговлю с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером города-государства. Лидеры Сингапура в последнее время постоянно призывают США и Китай к конструктивному диалогу, с помощью которого две мировые державы могли бы понизить градус напряженности в двусторонних отношениях, так как конфликт между США и Китаем неминуемо скажется на безопасности и экономической стабильности всех менее крупных стран региона.
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