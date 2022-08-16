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США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022
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США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022
США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
США стараются затянуть конфликт на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:11
2022-08-16T13:03
владимир путин
в мире
сша
украина
азия
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США стараются затянуть конфликт на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", — сказал он во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир путин, в мире, сша, украина, азия, форум "армия-2022"
Владимир Путин, В мире, США, Украина, Азия, Форум "Армия-2022"
10:11 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
 
США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин

Президент Путин: ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США стараются затянуть конфликт на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", — сказал он во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Министр обороны РФ Сергею Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:34
Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине
 
Владимир ПутинВ миреСШАУкраинаАзияФорум "Армия-2022"
 
 
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