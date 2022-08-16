https://ria.ru/20220816/konflikt-1809909787.html

США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин

США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022

США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил Путин

США стараются затянуть конфликт на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:11

2022-08-16T10:11

2022-08-16T13:03

владимир путин

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азия

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США стараются затянуть конфликт на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", — сказал он во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220816/shoygu-1809917436.html

сша

украина

азия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, в мире, сша, украина, азия, форум "армия-2022"