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Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий - РИА Новости, 16.08.2022
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Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий
Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий - РИА Новости, 16.08.2022
Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий
Попытка превратить территорию РФ в полигон для диверсий неонацистов должна быть жёстко пресечена, ответные удары должны быть убедительны, заявил глава... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:58
2022-08-16T19:03
владимир джабаров
россия
джанкой
украина
совет федерации рф
служба безопасности украины
андрей клишас
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Попытка превратить территорию РФ в полигон для диверсий неонацистов должна быть жёстко пресечена, ответные удары должны быть убедительны, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой."Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жёстко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идёт о защите нашего суверенитета", - написал политик в своем Telegram-канале.Согласие с коллегой выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Уверен, действия российских спецслужб будут жесткими и эффективными. Чтобы отбить желание СБУ и военной разведки Украины планировать теракты и диверсии на суверенной территории России", - отметил политик в своем Telegram-канале.
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владимир джабаров, россия, джанкой, украина, совет федерации рф, служба безопасности украины, андрей клишас
Владимир Джабаров, Россия, Джанкой, Украина, Совет Федерации РФ, Служба безопасности Украины, Андрей Клишас
18:58 16.08.2022 (обновлено: 19:03 16.08.2022)
 
Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий

Сенатор Клишас призвал пресечь попытки превращения России в полигон для диверсий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Попытка превратить территорию РФ в полигон для диверсий неонацистов должна быть жёстко пресечена, ответные удары должны быть убедительны, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой.
"Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жёстко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идёт о защите нашего суверенитета", - написал политик в своем Telegram-канале.
Согласие с коллегой выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Уверен, действия российских спецслужб будут жесткими и эффективными. Чтобы отбить желание СБУ и военной разведки Украины планировать теракты и диверсии на суверенной территории России", - отметил политик в своем Telegram-канале.
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