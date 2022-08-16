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Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий

Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий - РИА Новости, 16.08.2022

Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий

Попытка превратить территорию РФ в полигон для диверсий неонацистов должна быть жёстко пресечена, ответные удары должны быть убедительны, заявил глава... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:58

2022-08-16T18:58

2022-08-16T19:03

владимир джабаров

россия

джанкой

украина

совет федерации рф

служба безопасности украины

андрей клишас

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Попытка превратить территорию РФ в полигон для диверсий неонацистов должна быть жёстко пресечена, ответные удары должны быть убедительны, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой."Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жёстко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идёт о защите нашего суверенитета", - написал политик в своем Telegram-канале.Согласие с коллегой выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Уверен, действия российских спецслужб будут жесткими и эффективными. Чтобы отбить желание СБУ и военной разведки Украины планировать теракты и диверсии на суверенной территории России", - отметил политик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220815/samolet-1809860603.html

россия

джанкой

украина

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владимир джабаров, россия, джанкой, украина, совет федерации рф, служба безопасности украины, андрей клишас