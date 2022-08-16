https://ria.ru/20220816/klishas-1810083564.html
Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий
Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий - РИА Новости, 16.08.2022
Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий
Попытка превратить территорию РФ в полигон для диверсий неонацистов должна быть жёстко пресечена, ответные удары должны быть убедительны, заявил глава... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:58
2022-08-16T18:58
2022-08-16T19:03
владимир джабаров
россия
джанкой
украина
совет федерации рф
служба безопасности украины
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90f4751fe15af1a4ba1759eb4e27542c.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Попытка превратить территорию РФ в полигон для диверсий неонацистов должна быть жёстко пресечена, ответные удары должны быть убедительны, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой."Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жёстко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идёт о защите нашего суверенитета", - написал политик в своем Telegram-канале.Согласие с коллегой выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Уверен, действия российских спецслужб будут жесткими и эффективными. Чтобы отбить желание СБУ и военной разведки Украины планировать теракты и диверсии на суверенной территории России", - отметил политик в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809860603.html
россия
джанкой
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b411cb372058ddd7b8c2712719ea4987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир джабаров, россия, джанкой, украина, совет федерации рф, служба безопасности украины, андрей клишас
Владимир Джабаров, Россия, Джанкой, Украина, Совет Федерации РФ, Служба безопасности Украины, Андрей Клишас
18:58 16.08.2022 (обновлено: 19:03 16.08.2022)
Клишас призвал пресечь превращение России в полигон для диверсий
Сенатор Клишас призвал пресечь попытки превращения России в полигон для диверсий