https://ria.ru/20220816/kitay-1809937504.html

В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова

В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова - РИА Новости, 16.08.2022

В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова

Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений, и прекратили действия,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:28

2022-08-16T11:28

2022-08-16T11:28

в мире

китай

япония

южная корея

кндр (северная корея)

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений, и прекратили действия, которые нагнетают напряженность вокруг Корейского полуострова, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Пентагон сообщил, что ВМС США, Морские силы самообороны Японии и ВМС Южной Кореи с 8 по 14 августа приняли участие маневрах по предупреждению о ракетных пусках, обнаружению и отслеживанию баллистических ракет в рамках совместных военных учений Pacific Dragon в районе Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях."Против кого нацелены эти военные учения? Об этом вам лучше спросить американскую сторону", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин, что учения каким-либо образом направлены против Китая.Он добавил, что китайская сторона обратила внимание на соответствующие совместные военные учения, а также на то, что КНДР неоднократно выражала свою озабоченность по этому поводу."Поддержание мира и стабильности на (Корейском - ред.) полуострове служит общим интересам всех соответствующих сторон и требует, чтобы все стороны проявляли добрые намерения друг в отношении друга и шли друг другу навстречу", - указал Ван Вэньбинь.Он также добавил, что следует придать должное значение негативному влиянию прошедших учений на ситуацию на Корейском полуострове."Соответствующие стороны должны действовать осмотрительно и прекратить действия, которые нагнетают напряженность и конфронтацию, а также подрывают взаимное доверие всех сторон", - сказал он.

https://ria.ru/20220815/kitay-1809865460.html

https://ria.ru/20220815/podnoshenie-1809705698.html

китай

япония

южная корея

кндр (северная корея)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, южная корея, кндр (северная корея), министерство обороны сша, военно-морские силы сша