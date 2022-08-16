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В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова - РИА Новости, 16.08.2022
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В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова
В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова - РИА Новости, 16.08.2022
В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова
Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений, и прекратили действия,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:28
2022-08-16T11:28
в мире
китай
япония
южная корея
кндр (северная корея)
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений, и прекратили действия, которые нагнетают напряженность вокруг Корейского полуострова, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Пентагон сообщил, что ВМС США, Морские силы самообороны Японии и ВМС Южной Кореи с 8 по 14 августа приняли участие маневрах по предупреждению о ракетных пусках, обнаружению и отслеживанию баллистических ракет в рамках совместных военных учений Pacific Dragon в районе Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях."Против кого нацелены эти военные учения? Об этом вам лучше спросить американскую сторону", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин, что учения каким-либо образом направлены против Китая.Он добавил, что китайская сторона обратила внимание на соответствующие совместные военные учения, а также на то, что КНДР неоднократно выражала свою озабоченность по этому поводу."Поддержание мира и стабильности на (Корейском - ред.) полуострове служит общим интересам всех соответствующих сторон и требует, чтобы все стороны проявляли добрые намерения друг в отношении друга и шли друг другу навстречу", - указал Ван Вэньбинь.Он также добавил, что следует придать должное значение негативному влиянию прошедших учений на ситуацию на Корейском полуострове."Соответствующие стороны должны действовать осмотрительно и прекратить действия, которые нагнетают напряженность и конфронтацию, а также подрывают взаимное доверие всех сторон", - сказал он.
https://ria.ru/20220815/kitay-1809865460.html
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китай
япония
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в мире, китай, япония, южная корея, кндр (северная корея), министерство обороны сша, военно-морские силы сша
В мире, Китай, Япония, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Министерство обороны США, Военно-морские силы США
11:28 16.08.2022
 
В Китае призвали не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова

МИД КНР призвал США и Японию не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Китай считает необходимым, чтобы США, Япония и Южная Корея проявляли осторожность в своих действиях, включая проведение военных учений, и прекратили действия, которые нагнетают напряженность вокруг Корейского полуострова, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Пентагон сообщил, что ВМС США, Морские силы самообороны Японии и ВМС Южной Кореи с 8 по 14 августа приняли участие маневрах по предупреждению о ракетных пусках, обнаружению и отслеживанию баллистических ракет в рамках совместных военных учений Pacific Dragon в районе Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях.
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"Против кого нацелены эти военные учения? Об этом вам лучше спросить американскую сторону", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин, что учения каким-либо образом направлены против Китая.
Он добавил, что китайская сторона обратила внимание на соответствующие совместные военные учения, а также на то, что КНДР неоднократно выражала свою озабоченность по этому поводу.
"Поддержание мира и стабильности на (Корейском - ред.) полуострове служит общим интересам всех соответствующих сторон и требует, чтобы все стороны проявляли добрые намерения друг в отношении друга и шли друг другу навстречу", - указал Ван Вэньбинь.
Он также добавил, что следует придать должное значение негативному влиянию прошедших учений на ситуацию на Корейском полуострове.
"Соответствующие стороны должны действовать осмотрительно и прекратить действия, которые нагнетают напряженность и конфронтацию, а также подрывают взаимное доверие всех сторон", - сказал он.
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В миреКитайЯпонияЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Министерство обороны СШАВоенно-морские силы США
 
 
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