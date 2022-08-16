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Китай показал образцы военной техники на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
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Китай показал образцы военной техники на форуме "Армия-2022"
Китай показал образцы военной техники на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
Китай показал образцы военной техники на форуме "Армия-2022"
На стенде Китая на международном форуме "Армия 2022" представлены различные макеты образцов техники: самолёты, например, многоцелевой истребитель FC-31,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:26
2022-08-16T11:26
безопасность
технологии
китай
пакистан
f-35
су-57
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. На стенде Китая на международном форуме "Армия 2022" представлены различные макеты образцов техники: самолёты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолёт AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат, передаёт корреспондент РИА Новости.На стенде представлены несколько моделей истребителей."Самый известный самолет - JF-17. Делали совместно с Пакистаном, использовали российский двигатель РД- 93", - пояснила представительница Китая на стенде страны.Из других известных самолетов истребитель J-31 (31001), аналог американского F-35 и российского Су-57, он известен своей малозаметностью и сверхманевренностью.Кроме того, также продемонстрированы относительно недавно выпущенные бронированные автомобили, например, защитно-штурмовая машина Mengshi мощностью 300 лошадиных сил (схожа с российским "Тигром").Как рассказали РИА Новости на стенде Китая, также на форуме показан беспилотный вертолёт AR-500C, он выполняет как военные, так и гражданские задачи: ведение тактической разведки и наблюдения, целеуказание и позиционирование, электромагнитные помехи, оценка ущерба, обнаружение минных полей, предотвращение лесного пожара. Максимальный взлетный вес - 450 килограммов, подниматься вертолёт может на высоту до 4000 метров и может работать до 4 часов.Помимо всего прочего, на стенде Китая представлено снаряжение для солдат, в частности, полный комплект для разведки и боя, включающий в себя бронежилет с кевларовыми пластинами, шлем, противоосколочные очки, а также информационные системы: камера для записи видео, "умные часы", планшет, расположенный на груди, и несколько раций. Комплект обеспечивает солдату способность собрать необходимую информацию и поделиться ею с другими солдатами. Бронежилет, рассказали корреспонденту агентства на стенде Китая, выдерживает попадание с 10 метров калибра 7.62. Также специальная экипировка включает в себя зимнюю куртку, спальный мешок, гамаши и другое снаряжение для солдат.
https://ria.ru/20220815/armiya-1809693656.html
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безопасность, технологии, китай, пакистан, f-35, су-57, форум "армия-2022"
Безопасность, Технологии, Китай, Пакистан, F-35, Су-57, Форум "Армия-2022"
11:26 16.08.2022
 
Китай показал образцы военной техники на форуме "Армия-2022"

Китай на "Армии-2022" представил образцы самолетов, беспилотников и снаряжения для солдат

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. На стенде Китая на международном форуме "Армия 2022" представлены различные макеты образцов техники: самолёты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолёт AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат, передаёт корреспондент РИА Новости.
На стенде представлены несколько моделей истребителей.
Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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"Самый известный самолет - JF-17. Делали совместно с Пакистаном, использовали российский двигатель РД- 93", - пояснила представительница Китая на стенде страны.
Из других известных самолетов истребитель J-31 (31001), аналог американского F-35 и российского Су-57, он известен своей малозаметностью и сверхманевренностью.
Кроме того, также продемонстрированы относительно недавно выпущенные бронированные автомобили, например, защитно-штурмовая машина Mengshi мощностью 300 лошадиных сил (схожа с российским "Тигром").
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Как рассказали РИА Новости на стенде Китая, также на форуме показан беспилотный вертолёт AR-500C, он выполняет как военные, так и гражданские задачи: ведение тактической разведки и наблюдения, целеуказание и позиционирование, электромагнитные помехи, оценка ущерба, обнаружение минных полей, предотвращение лесного пожара. Максимальный взлетный вес - 450 килограммов, подниматься вертолёт может на высоту до 4000 метров и может работать до 4 часов.
Помимо всего прочего, на стенде Китая представлено снаряжение для солдат, в частности, полный комплект для разведки и боя, включающий в себя бронежилет с кевларовыми пластинами, шлем, противоосколочные очки, а также информационные системы: камера для записи видео, "умные часы", планшет, расположенный на груди, и несколько раций. Комплект обеспечивает солдату способность собрать необходимую информацию и поделиться ею с другими солдатами. Бронежилет, рассказали корреспонденту агентства на стенде Китая, выдерживает попадание с 10 метров калибра 7.62. Также специальная экипировка включает в себя зимнюю куртку, спальный мешок, гамаши и другое снаряжение для солдат.
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